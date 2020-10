Alfa Sul Più Bello

SuL Più BeLLo è il titolo del singolo più recente di Alfa, ma anche il film uscito il 21 ottobre di cui il cantautore ha curato la colonna sonora.

Il film è un teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero in cui Alfa recita in un breve cameo.

Una commedia dove si piange, o in alternativa un dramma dove si ride, una storia che invita a lasciarsi sorprendere dalla vita che Sul più bello può regalare occasioni inaspettate. Il film racconta la storia d’amore di Marta, malata terminale, e Arturo.

Nel cast Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio ed Elisabetta Coraini.

SuL Più BeLLo è stato presentato il 17 ottobre durante la 18° edizione di Alice nella Città, una sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Alfa, dopo SuL Più BeLLo, ha annunciato sui social l’imminente uscita del nuovo singolo, previsto per il 30 ottobre.

Nel brano Alfa non sarà solo, ma il featuring ancora non è stato rivelato.

“Presto capirete perchè questo pezzo è così importante per me, per ora preferisco parlarne poco.

Stanno cambiando molte cose nella mia vita e sentirvi vicino mi da una forza incredibile.

Spero che la nuova canzone possa entrarvi nel cuore oltre che in testa. Questa volta l’abbiamo fatta non grossa, ma enorme.”