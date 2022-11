Alfa squalificato da Sanremo Giovani 2022? Arriva l’annuncio da parte dell’artista

Domani, 4 novembre, Amadeus e la Commissione Artistica Rai Sanremo Giovani 2022 si riuniranno a Roma per ascoltare i 43 artisti selezionati tra le oltre 700 proposte arrivate attraverso le etichette discografiche, major e indipendenti, ma uno di loro non potrà essere presente: Alfa.

Nelle scorse settimane il nome del giovane artista aveva già fatto discutere per la sua presenza a Sanremo Giovani nonostante un numero importante di certificazioni, ascoltatori Spotify e collaborazioni (ne abbiamo parlato qui). Ma la squalifica di Alfa, che quindi domani non sarà ascoltato dalla Commissione, non è ovviamente legata a questo motivo.

Sanremo giovani Alfa, il post sui social

Ma quindi cosa è successo all’artista? Purtroppo Alfa si è ammalato. Al ragazzo è salita la febbre il che, viste anche le norme anti-Covid molto restrittive, gli impedirà di partecipare alle audizioni. A comunicarlo è stato Alfa stesso via social e nel suo gruppo ufficiale Telegram. Queste le sue parole colme di delusione:

“Domani sarei dovuto andare a Roma per le selezioni di Sanremo Giovani, ma mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi. Non so cosa dire, sono ore che piango dalla rabbia… Sogno il Festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo coi miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all’audizione e verrò squalificato senza neanche poter cantare. Mi dispiace tanto. Non doveva andare così.“

Saranno quindi 42 (li trovate tutti qui) i ragazzi che verrano ascoltati dal vivo domani.