Alfa celebra il successo del suo primo tour europeo con “Europa Freestyle”

Alfa: significato del testo di Europa Freestyle, brano pubblicato a sorpresa sui canali social dell’artista.

Ne aveva parlato poco meno di una settimana fa in un post social e adesso è di tutti!

Scritta durante il tour europeo, conclusosi mercoledì 8 ottobre a Colonia, in Germania, Europa Freestyle è una “mezza canzone” che Alfa ha voluto condividere con i propri fan per festeggiare i novi giorni trascorsi nel tour bus in giro per l’Europa.

“Il tour europeo finisce qui. Grazie Colonia, sei stata la festa finale. Dopo migliaia di km torniamo a casa stanchi e gonfi d’orgoglio. Io ancora non capisco come abbiamo suonato in 6 nazioni diverse in 9 giorni”.

ALFA, “EUROPA FREESTYLE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il testo esprime il desiderio di vivere una vita libera e autentica, lontana dalle convenzioni e dalla “normalità” imposta dagli altri. Nello specifico, Alfa racconta qui racconta il suo percorso musicale, iniziato facendo busking con la chitarra, e la soddisfazione provata nel poter girare il mondo con la sua band. Ma il brano contiene anche un invito, quello di vivere intensamente, senza paura e “senza ragionarci troppo“, perché solo così si può davvero volare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALFA 🌞🦜🍄🌈🌼🌵🎨 (@alfaadf)

IL TESTO DEL FREESTYLE

Chi l’ha detto

Che la voglio una vita normale

Con le giuste ore di sonno

A ritmo regolare

Chi l’ha detto

Che il destino arriverà puntuale

Come le bollette da pagare

O il telegiornale

Chi l’ha detto

Puoi volare solo un secondo

Sì, prima che la gravità

Ti riporti al mondo

Chi l’ha detto

Che non siamo un’eccezione

Tra milioni di milioni di persone

Sto girando per l’Europa

Sopra un bus con la band

E tutti i miei amici sopra

Ma chi l’ha detto

Che è un po’ strano

Suonare per il mondo

Anche se canto in italiano

Ho preso a 15 anni

La prima chitarra buona

Suonavo per la strada

E cantavo pezzi a memoria

Quelli che mi hanno lasciato

Qualche euro nella custodia

Vorrei tanto tanto tanto

Invitarli ai concerti ora

Eh oh

Quanta strada è stata fatta

E quanta ancora c’è da fare

Non sono solo chilometri

È una storia da raccontare

Io mi voglio viver tutto

Senza ragionarci troppo

Non voli se poi guardi sotto

Non voli se poi guardi sotto

ALFA NEI PALAZZETTI: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date del tour di Alfa che, a partire dal 29 ottobre, si esibirà sui palchi dei principali palazzetti italiani.

2025

29 Ottobre – MILANO, Unipol Forum | SOLD-OUT

8 Novembre – LIVORNO, Modigliani Forum | SOLD-OUT

19 Novembre – CONEGLIANO VENETO, Prealpi SanBiagio Arena | SOLD-OUT

20 Novembre – MONTICHIARI, Palageorge | SOLD-OUT

22 Novembre – GENOVA, RDS Stadium | SOLD-OUT

29 Novembre – ROMA, Palazzo Dello Sport | SOLD-OUT

2026

20 Aprile – MILANO, Unipol Forum | SOLD-OUT

16 Ottobre – GENOVA, RDS Stadium

17 Ottobre – GENOVA, RDS Stadium

24 Ottobre – MILANO, Unipol Forum

