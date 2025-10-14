Alfa celebra il successo del suo primo tour europeo con “Europa Freestyle”

Alfa: significato del testo di Europa Freestyle, brano pubblicato a sorpresa sui canali social dell’artista.
Ne aveva parlato poco meno di una settimana fa in un post social e adesso è di tutti!
Scritta durante il tour europeo, conclusosi mercoledì 8 ottobre a Colonia, in Germania, Europa Freestyle è una “mezza canzone” che Alfa ha voluto condividere con i propri fan per festeggiare i novi giorni trascorsi nel tour bus in giro per l’Europa.
“Il tour europeo finisce qui. Grazie Colonia, sei stata la festa finale. Dopo migliaia di km torniamo a casa stanchi e gonfi d’orgoglio. Io ancora non capisco come abbiamo suonato in 6 nazioni diverse in 9 giorni”.
ALFA, “EUROPA FREESTYLE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
Il testo esprime il desiderio di vivere una vita libera e autentica, lontana dalle convenzioni e dalla “normalità” imposta dagli altri.
Nello specifico, Alfa racconta qui racconta il suo percorso musicale, iniziato facendo busking con la chitarra, e la soddisfazione provata nel poter girare il mondo con la sua band.
Ma il brano contiene anche un invito, quello di vivere intensamente, senza paura e “senza ragionarci troppo“, perché solo così si può davvero volare.
IL TESTO DEL FREESTYLE
Chi l’ha detto
Che la voglio una vita normale
Con le giuste ore di sonno
A ritmo regolare
Chi l’ha detto
Che il destino arriverà puntuale
Come le bollette da pagare
O il telegiornale
Chi l’ha detto
Puoi volare solo un secondo
Sì, prima che la gravità
Ti riporti al mondo
Chi l’ha detto
Che non siamo un’eccezione
Tra milioni di milioni di persone
Sto girando per l’Europa
Sopra un bus con la band
E tutti i miei amici sopra
Ma chi l’ha detto
Che è un po’ strano
Suonare per il mondo
Anche se canto in italiano
Ho preso a 15 anni
La prima chitarra buona
Suonavo per la strada
E cantavo pezzi a memoria
Quelli che mi hanno lasciato
Qualche euro nella custodia
Vorrei tanto tanto tanto
Invitarli ai concerti ora
Eh oh
Quanta strada è stata fatta
E quanta ancora c’è da fare
Non sono solo chilometri
È una storia da raccontare
Io mi voglio viver tutto
Senza ragionarci troppo
Non voli se poi guardi sotto
Non voli se poi guardi sotto
ALFA NEI PALAZZETTI: LE DATE DEL TOUR
Qui, di seguito, riportiamo le prossime date del tour di Alfa che, a partire dal 29 ottobre, si esibirà sui palchi dei principali palazzetti italiani.
2025
- 29 Ottobre – MILANO, Unipol Forum | SOLD-OUT
- 8 Novembre – LIVORNO, Modigliani Forum | SOLD-OUT
- 19 Novembre – CONEGLIANO VENETO, Prealpi SanBiagio Arena | SOLD-OUT
- 20 Novembre – MONTICHIARI, Palageorge | SOLD-OUT
- 22 Novembre – GENOVA, RDS Stadium | SOLD-OUT
- 29 Novembre – ROMA, Palazzo Dello Sport | SOLD-OUT
2026
- 20 Aprile – MILANO, Unipol Forum | SOLD-OUT
- 16 Ottobre – GENOVA, RDS Stadium
- 17 Ottobre – GENOVA, RDS Stadium
- 24 Ottobre – MILANO, Unipol Forum
