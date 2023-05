Alfa annuncia il concerto al Forum e promette un concerto con un concept mai visto in Italia

Alfa Live forum. Reduce dal lancio del nuovo singolo, bellissimissima <3, Alfa annuncia una grande notizia per i suoi fan… un concerto al Forum di Assago (Milano).

Nelle scorse settimane il giovane cantautore ha annunciato le date per l’estate 2023. Ecco qui a seguire:

27 MAGGIO – CASALVIERI (FR)

1 GIUGNO – MARINA DI MODICA (RG)- 2BORN FESTIVAL

29 GIUGNO – SASSUOLO (MO) – YOUTH FESTIVAl

06 LUGLIO –PAVIA – CORTE DEL CASTELLO VISCONTEO

07 LUGLIO – CESENATICO – LA NOTTE ROSA

11 LUGLIO – RICCIONE – MAXIBON MUSIC WAVE

17 LUGLIO – TREVISO – SUONI DI MARCA

19 LUGLIO – NAPOLI – PARCO SAN LAISE (EX BASE)

Alfa Live forum – dettagli

Ora la novità è, per l’appunto, ALFA AL FORUM, un grande live previsto per il 24 febbraio 2024. Una data successiva al Festival di Sanremo, segno che il giovane artista proverà a tornare in gara nella kermesse. Quest’anno Alfa era tra i semifinalisti di Sanremo giovani ma, ammalatosi, non ha potuto prendere parte alle audizioni (vedi qui).

Inutile dire che questo concerto segna un importante punto di svolta nella carriera di Alfa, artista che conta oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Lui ne parla così:

“ALFA AL FORUM sembra un gioco di parole, un sogno che porto con me da quando ho iniziato a fare musica. Nei viaggi Genova – Milano in autostrada l’ho sempre visto così maestoso e irraggiungibile. Lì ho visto tutti i miei artisti preferiti: Macklemore, Jovanotti, Cremonini, George Ezra e molti altri.

Il 24 febbraio ci suonerò anche io per la prima volta, chi l’avrebbe mai detto? Sarà uno show con un’idea e un concept mai visti prima in Italia. Una sorpresa assoluta”.

I biglietti per il concerto, prodotto da Artist First, saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di giovedì 18 maggio. Radio Zeta sarà la radio ufficiale del “TRA LE NUVOLE TOUR ESTIVO” e di “ALFA AL FORUM”.