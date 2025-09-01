1 Settembre 2025
Alfa “il 32 di agosto” annuncia tre nuove date per un tour già sold-out

Il singolo "A me mi piace" è certificato Disco di Platino

Alfa ha conquistato il disco di platino per il singolo A me mi piace (feat. Manu Chao).

Per l’artista ligure si tratta della trentesima certificazione. In totale ha collezionato 20 dischi di platino e 10 dischi d’oro.

A me mi piace – Disco di platino

A me mi piace si avvicina a Vai! con due dischi di platino, Cin Cin con quattro e Bellissimissima che al momento è il suo singolo più performante con cinque dischi di platino.

“Buon 32 di agosto. Tutto il Forum 2026 è sold out. Ne aggiungiamo un quinto e 2 nuovi palazzetti a Genova perchè a noi ci piace giocare in casa”

Così Alfa annuncia sui propri social un’altra soddisfazione, il suo tour nei palasport si arricchisce di tre nuovi appuntamenti e continua:

“Si aggiungono nuovi concerti al viaggio più grande che abbia mai fatto. 3 tour diversi. Da giugno giriamo l’Italia come trottole per tutta l’estate. A settembre abbiamo noleggiato un bus per fare un tour on the road e suonare nei club europei. Da ottobre il gran finale, festeggiamo con i concertoni nei palazzetti. (…) Io porto la chitarra voi portatemi tutto il calore e la voce che avete”

I prossimi appuntamenti live sono per l’European Tour ed il Tour nei palazzetti.

Clicca su Continua per scoprire tutte le date in calendario

Continua

