11 Gennaio 2026
Alessandro Genovese
11 Gennaio 2026

Alex Britti feat Mario Biondi per la nuova versione di Gelido

Si tratta del terzo capitolo del progetto Feat.Pop del cantautore romano.

Alex Britti e Mario Biondi nella nuova versione di Gelido
Alex Britti lancia il terzo capitolo del progetto Feat.Pop. Dal 9 gennaio è disponibile la nuova versione di Gelido in duetto con Mario Biondi.

Gelido segue alla reinterpretazione di Oggi sono io insieme a Marco Mengoni e Solo una volta con Clementino.

Si tratta di un incontro speciale tra due artisti dalla forte identità musicale e vocale, già reduci dal grande successo riscosso alle Terme di Caracalla, dove lo scorso giugno hanno portato per la prima volta sul palco il loro duetto.

L’evento Feat.Pop ha celebrato i 27 anni dall’album cult che ha lanciato Alex Britti nel panorama musicale italiano e dato il via alla sua ultraventennale carriera.

Alex Britti e Mario Biondi – Gelido

Alex Britti dichiara: “Mario Biondi è un artista che stimo moltissimo, con cui condivido entusiasmo e voglia di suonare insieme. Sono felice di aver coinvolto anche lui in questo progetto: abbiamo già portato live questo brano, e il pubblico ha dimostrato un grande apprezzamento. La sua voce calda e profonda ha dato ulteriore intensità al brano, regalandogli una dimensione completamente nuova”

In questo nuovo arrangiamento, Alex Britti e Mario Biondi danno al brano una veste blues, jazz e black music, conferendogli una profondità ancora più intensa.

Tra fragilità e introspezione i due artisti danno voce allo smarrimento interiore di chi non si riconosce più: il gelo diventa la metafora di una distanza emotiva che spegne sentimenti, abitudini e certezze. Trasformano questo disorientamento in un dialogo intenso che esplora il lato più complesso e autentico dell’amore.

Alex Britti conferma la forza del progetto Feat.Pop in cui la rilettura dei suoi brani diventa occasione di incontro, contaminazione e nuova ricerca artistica, creando connessioni tra generazioni e linguaggi musicali differenti.

Immagine di copertina di Marcello Iapelli

