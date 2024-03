Alex Britti ha svelato le date dell’Alex Britti Live 2024

Alex Britti è pronto a ritornare live con l’Alex Britti Live 2024.

Il cantautore romano ha annunciato quattro nuovi appuntamenti per la prossima stagione estiva che si aggiungono alla data già resa nota che concluderà il tour in autunno nella sua Roma.

Le nuove date saranno tre in Italia ed una in Svizzera.

Alex Britti è reduce dal successo di Supereroi, l’ultimo brano dal sound blues, pop, rap con contaminazioni urban uscito a novembre e delle hit della scorsa estate Tutti come te e Nuda con cui ha inaugurato la sua nuova fase artistica e il suo ritorno sulla scena musicale.

Britti è, quindi, pronto a riabbracciare il suo pubblico in un tour in partenza con molti altri appuntamenti in via di definizione, un’occasione per ascoltare dal vivo il meglio del suo repertorio e i nuovi brani del prossimo disco in arrivo.

Alex Britti Live 2024

tour prodotto da Just1 e organizzato da OTR Live

5 luglio 2024 – San Tammaro (Caserta) Real Sito di Carditello – NUOVA DATA

14 luglio 2024 – Barletta (Barletta Andria Trani) Fossato del Castello – NUOVA DATA

19 luglio 2024 – Lugano (Svizzera) Blues to Bop – LongLake Festival – NUOVA DATA

3 agosto 2024 – Porto Recanati (Ancona) Arena Beniamino Gigli – NUOVA DATA

18 ottobre 2024 – Roma – Palazzo dello Sport

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Immagine di copertina di Fabrizio Cestari