29 Maggio 2026
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29 Maggio 2026

Alessandro, “Sogno Adriatico”: il nuovo singolo è una bachata pop sulla Riviera romagnola

Il cantautore romagnolo classe '97 torna con una bachata pop carica di nostalgia.

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Alessandro, foto promozionale per il singolo Sogno Adriatico in uscita il 29 maggio 2026
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È fuori dal 29 maggio 2026 Sogno Adriatico, il nuovo singolo di Alessandro, in distribuzione ADA / Warner Music. Una bachata dal taglio cinematografico, costruita attorno all’immaginario estivo della Riviera romagnola.

Il brano accosta la ritmica latina della bachata al pop italiano, e usa questa coppia di linguaggi per portare avanti un racconto sentimentale dichiaratamente estivo.

In questo brano troviamo da una parte la ritmica che spinge al ballo, mentre il testo è carico di nostalgia, e riporta nei luoghi in cui un amore è cominciato e finito.

Spiagge affollate, i lungomari, i chioschi, le notti illuminate sul mare. Sono scenari che il cantautore romagnolo ha alle spalle dalla nascita e che usa qui come veri elementi compositivi.

Sul significato del brano, Alessandro ha dichiarato: “Volevo raccontare l’estate italiana per come la viviamo sulla pelle: fatta di primi amori, di nostalgie improvvise e di ricordi destinati a restare nel tempo. La Riviera non è solo un luogo geografico, ma uno stato d’animo”.

Chi è Alessandro: da Rimini agli Stati Uniti, ritorno a casa

Alessandro, all’anagrafe Alessandro Coli, nasce a Rimini nel 1997 e cresce con il cantautorato italiano come riferimento. La sua prima esperienza televisiva è del 2009, con la partecipazione a Io Canto su Canale 5. Nel 2014 pubblica l’EP Senza Paura distribuito da Sony Music, dal quale viene estratto il singolo Sento Che che entra nella Top 20 della classifica EarOne, conquistando spazio nei principali festival radiofonici estivi italiani.

Negli anni successivi si trasferisce negli Stati Uniti, dove inizia a scrivere e cantare in inglese collaborando con diversi produttori. Da quel periodo escono sei singoli. Il rientro in Italia arriva nel 2023, con il singolo La Mia Romagna, scritto per la sua terra colpita dall’alluvione di maggio. Nell’autunno 2024 esce Battito, seguito in primavera 2025 da Non vale.

Sogno Adriatico è il primo brano del nuovo percorso discografico.

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