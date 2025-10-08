Alessandro Quarta riaccende una luce sul nostro Pianeta con “I 5 Elementi”

Alessandro Quarta torna sabato 11 ottobre con la rimasterizzazione in formato digitale, SACD e doppio vinile (limited edition 180 gr.) del suo celebre album I 5 Elementi, ora arricchito dalla partecipazione del pianista Giuseppe Magagnino e dell’Orchestra de I Solisti Filarmonici Italiani.

Il disco – interamente strumentale – è un viaggio musicale evocativo e filmografico che unisce note contrastanti: dalle malinconie struggenti a quelle sensuali, dalle melodie avvolgenti ai ritmi rock incisivi e potenti.

Il protagonista resta però il violino, che dialoga sia con l’orchestra che con il pianoforte, creando un tessuto sonoro ricco di sfumature, attraverso le quali il violinista mette in luce sia il potere positivo che la forza distruttiva insiti nei cinque elementi, invitandoci a riflettere sulla loro necessità e sui potenziali pericoli, ma anche sull’importanza di prenderci cura del nostro pianeta.

“Le musiche de I 5 Elementi raccontano tutto ciò che siamo e che abbiamo vissuto. Raccontano il nostro passato, la nostra infanzia, i fallimenti, le gioie, i ricordi e le nostalgie. Ogni elemento dell’opera rievoca le emozioni che abbiamo provato nel chiudere tutto in un cassetto“, spiega il violinista di fama internazionale.

Poi, aggiunge: “Quest’album vuole essere la chiave per riaprirlo, per tornare a quelle emozioni che tendiamo a nascondere. Perché noi siamo fatti di quei ricordi. Noi siamo quei ricordi“.

ALESSANDRO QUARTA, “I 5 ELEMENTI”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist de I 5 Elementi:

La Creazione Terra Acqua Aria Fuoco Etere

“I 5 ELEMENTI”: ALESSANDRO QUARTA AL GRAN GALÀ DELL’ALTA FEDELTÀ 2025

Prodotto da Fonè Records – storica etichetta fondata da Giulio Cesare Ricci, che dal 1983 ad oggi ha pubblicato oltre 700 album di musica classica, jazz e rock con un approccio audiofilo, sempre fedele all’esecuzione originale – il disco sarà presentato l’11 e il 12 ottobre a Rho, in provincia di Milano, presso NH Fiera (Viale degli Alberghi), in occasione del Gran Galà dell’Alta Fedeltà 2025, durante il quale verrà trasmesso in esclusiva il video della registrazione de I 5 Elementi in alta definizione.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti (qui i biglietti).