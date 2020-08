Alessandra Amoroso nuovo album. L’estate della cantante salentina è all’insegna del buon umore e delle soddisfazioni professionali.

Il singolo Karaoke infatti è stato da poco certificato doppio disco di platino ed è da ben sette settimane al primo posto dei singoli più passati dalle radio italiane secondo la classifica Earone e si gioca la vittoria del Power Hits Estate 2020 con un’altra hit, Mediterranea di Irama.

Il brano, è terza collaborazione con i Boomdabash è segue all’enorme successo dello scorso anno con Mambo Salentino.

Discograficamente l’amoroso manca dal 2018, anno in cui ha pubblicato l’album 10 per festeggiare dieci anni di carriera. A dicembre dello stesso anno la cantante ha pubblicato una nuova versione della sua prima hit, Immobile.

Ora, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera, Alessandra Amoroso, ha svelato di essere pronta a continuare a lavorare al suo nuovo disco, un album che segnerà per lei una svolta…

“Avevo iniziato mesi fa. Ho le idee chiare e presto mi chiuderò in studio. Ho voglia di scrivere e raccontarmi. Sarà una vera rinascita. Per la prima volta ci sarò io, in tutto. Un passo molto importante che mi fa paura ma mi piace.“