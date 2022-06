Alborosie per la prima volta in italiano, “La Più Bella Del Mondo” è il nuovo singolo in collaborazione con Neffa

Alborosie La più bella del mondo, nuovo singolo per la star mondiale del reggae , un regalo speciale a tutti i suoi fan italiani. Il cantautore e produttore siciliano ma ormai di adozione giamaicana, ha deciso per la prima volta di scrivere e cantare un brano interamente in italiano. Ad accompagnarlo in questa avventura un personaggio cult dell’hip-hop e del pop italiano Neffa.

La Più Bella Del Mondo è disponibile in streaming dal 10 Giugno per Epic/Sony Music. Una canzone d’amore in pieno stile reggae, il racconto di una storia estiva, la bellezza e la passione descritte con la poetica che da sempre caratterizza le liriche di Alborosie, che oltre ad aver scritto il brano ne ha curato la produzione.

alborosie “la più bella del mondo” feat. neffa

Una collaborazione inedita che vede accanto ad Alborosie, un grande nome del panorama underground italiano e non solo. Passato attraverso band come i Negazione, Isola Posse, All Stars e Sangue Misto, Neffa, artista eclettico in grado nel corso della sua storia di evolversi e reinventarsi, partito come batterista di band hardcore punk, fino a diventare uno dei massimi esponenti del pop cantautorale italiano.

Proprio nella seconda strofa, l’artista di origini siciliane, rievoca il suo passato nel panorama hip-hop, con barre dalle immagini evocative in grado di arricchire il racconto, e raccontano le sensazioni che solo le storie d’amore passionali possono far provare. A proposito della collaborazione Neffa si è detto onorato e compiaciuto della collaborazione.

Così invece ha commentato Alborosie il nuovo brano e la scelta dell’italiano per il nuovo singolo:

“Sentivo il bisogno di tornare a cantare in italiano dopo tanti anni e questo è un po un regalo che mi sento di dare a tutti i miei fan italiani nel mondo.”