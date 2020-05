Alberto Urso Quando quando quando feat. J-Ax. Duetto inedito in arrivo per Alberto proprio in contemporanea con la partenza di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia di cui sarà uno dei protagonisti in gara.

Alberto Urso Quando Quando Quando feat. J-Ax

Da venerdì 15 maggio, giorno in cui partirà nella prima serata di Canale 5 Amici Speciali, per l’appunto, sarà disponibile in tutti gli store di musica digitale e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo di Alberto Urso.

Per il suo ritorno estivo Alberto Urso ha scelto di puntare sulla potenza della sua voce unita alla classica melodia all’italiana. Il brano scelto è infatti la cover di una delle canzoni italiane più note nel mondo, Quando quando quando di Tony Renis.

La novità sta nel fatto che il brano sarà riproposto in una versione dance pop/rap insieme a J-Ax.

Molto particolare anche la scelta per la produzione, il singolo infatti è prodotto da Gabry Ponte artista che, tra l’altro, abbiamo visto nel ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi quest’anno.

Non ci resta allora che aspettare solo quattro giorni per l’uscita del brano per Polydor (Universal Music Italia) per scoprire come si amalgameranno la potente voce di Alberto Urso, le barre di J-Ax e i suoni di Gabry Ponte.

Alberto Urso quando quando quando feat. J-Ax testo e audio

Il testo che segue è quello della versione originale di Tony Renis, venerdì arriverà quello con le parti di J-Ax e l’audio del brano.

(Alberto Testa / Ervin Drake / Tony Renis

Editori: Warner Chappell Music, Inc – Universal Music Publishing Group)

Dimmi quando tu verrai,

dimmi quando… quando… quando…

l’anno, il giorno e l’ora in cui

forse tu mi bacerai…

Ogni istante attenderò,

fino a quando… quando… quando…

d’improvviso ti vedrò

sorridente accanto a me!

Se vuoi dirmi di sì

devi dirlo perché

non ha senso per me la mia vita senza te…

Dimmi quando tu verrai,

dimmi quando… quando… quando…

e baciandomi dirai,

“Non ci lasceremo mai!”