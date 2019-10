Alberto Urso Il Sole ad est autori e commenti alle canzoni della tracklist del nuovo disco del tenore polistrumentista vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Esce domani, 31 ottobre, per Polydor / Universal Music Italia Il Sole ad Est, secondo disco di Alberto.

Negli otto brani della tracklist l’artista canta l’amore, un amore pensato lungamente e profondamente.

Per dare voce alle sue emozioni hanno scritto per lui Ermal Meta, Daniela Chiara, Briga, Giordana Angi, Kekko Silvestre, Gerardo Pulli, Pietro Romitelli e Federica Camba.

Ne Il Sole ad Est l’artista esplora il pop declinandolo in diverse forme: da quelle più vicine alla tradizione melodica della musica leggera italiana a sonorità più rock matchando le sue indiscusse capacita’ vocali da tenore a suoni più contemporanei e più mainstream.

“Non smettere mai di studiare è l’unica certezza che ho per continuare a migliorare e per costruirmi un solido percorso artistico” ha affermato Alberto Urso.

ALBERTO URSO IL SOLE AD EST AUTORI e TRACKLIST

Qui a seguire i brani e i commenti degli autori che hanno scritto per Alberto.

E Poi Ti Penti L’oro Del Mondo Da Qui All’eternità Non Sono Più Lo Stesso Resta Per Sempre Solo Con Te Il Mondo Tranne Me Se Fossi Aria”

E Poi Ti Penti

Testo di Kekko Silvestre, musica di Diego Calvetti.

Ballad dalle sonorità toccanti ed evocative che racconta un amore per una donna già impegnata sentimentalmente che, pur non riuscendo a corrispondere questo amore, lo vive con intensità. Storia di due anime che si trovano e si riconoscono.

“E poi ti penti’ è una storia di consapevolezza tra due amanti… due persone innamorate, una libera di farlo e l’altra già impegnata e costretta a reprimere ciò che prova… l’unica certezza per entrambi è il sapere di essere ognuno nel destino dell’altro, così da rendere meno amara e decisamente più romantica la loro storia”.

Kekko Silvestre

L’oro del mondo

Testo e musica: Mattia Bellegrandi in arte Briga.

E’ la storia di una coppia innamorata e travolta dalle emozioni, niente potrà separarli. “E siamo due navi di carta in balìa di queste onde che s’infrangono e portano via la mia ragione”.

“L’oro del mondo’ non è una questione di soldi, né di ricchezza materiale, ma riguarda quella ricchezza interiore che tutti noi abbiamo nascosta e dobbiamo tirare fuori ad ogni costo. Essa si materializza con il coraggio e con l’onestà dei sentimenti, manifestati senza vergogna e abbandonando quella paura di non essere compresi a fondo, che spesso erige un muro invalicabile.

‘Se avessi tutto l’oro del mondo, io sceglierei di starti accanto’, e non di comprare, magari, una Lamborghini”.

Briga

Da qui all’eternità

Testo e musica: Federica Camba.

Riflessione sulle scelte di vita. Scelte difficili per chi ama o per chi ha amato. E’ necessario riuscire a guardare avanti, non temere di avere sbagliato, non pentirsi per quello che non si è detto o non si e’ fatto.

“La vita ti sorprende in un gesto incosciente” … “Magari avremmo un’altra volta e tu farai la scelta giusta”.

Non sono più lo stesso

Testo e musica: Francesco Silvestre in arte Kekko.

Con sonorità pop rock si racconta un amore arrabbiato, un uomo innamorato che si sente di essere cambiato completamente per non aver affrontato il suo amore con sufficiente coraggio.

“Ma ti auguro ogni bene con questa stupidissima canzone”.

Resta per sempre

Testo e musica: Ermal Meta e Daniela Chiara.

Testo che declama il grande amore di coppia. Pronti a combattere e a restare sempre vicini. “Per sempre io resterò se tu resterai. Tutta la vita sarò se ci sarai”.

Solo con te

Testo di Giordana Angi, musica di Alberto Urso.

La forza di un amore con cui condividi tutto fino a guarire anche i tormenti del cuore. “E’ solo con te che riuscirei a cambiare il mondo, per te”.

“Solo con te nasce da una melodia che mi ha mandato Alberto questa estate, le note mi facevano pensare ad un legame molto forte tra due persone; esattamente come la musica si lega a se’ stessa, nota dopo nota, la felicità si lega negli occhi di due innamorati”.

Giordana Angi

Il mondo tranne me

Testo e musica di Ermal Meta.

Poesia di un uomo addolorato per la fine di un grande amore. “Ho smesso di cercarti quando nei tuoi occhi ho visto tutto il mondo tranne me”.

“Alberto si approccia con timidezza spirituale e vigore vocale a tutto quello che canta. Il risultato è davvero sorprendente in quanto è come se una carezza fosse in grado di piegarti”.

Ermal Meta

Se fossi Aria

Testo e musica: Gerardo Pulli e Pietro Romitelli.

Climax della potenza vocale dell’artista in un inno all’amore assoluto che ha le ali della libertà, all’amore che anela all’immenso “ai confini del tempo”.