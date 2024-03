Albe racconta “quando ti svolta la giornata” nel singolo per l’estate 2024

Albe Quando ti svolta la giornata testo e significato del nuovo singolo del cantautore, terzo step di un nuovo capitolo artistico iniziato con “Ultras“.

Dopo aver mostrato il suo lato più profondo lo scorso gennaio con “quando realizzi che non non ti aveva capito“, è tempo di nuova musica con un brano che anticipa l’estate da venerdì 29 marzo per Warner Music Italy.

Albe quanto ti svolta la giornata significato del brano

Il nuovo brano di Albe è l’esatto sequel del precedente, “quando realizzi che non ti aveva capito”, e descrive quella sensazione di fervore e di sollievo che si prova ogni qualvolta succede di scambiare uno sguardo con la persona che si ama. Questo senso di levità viene messo in risalto dall’orchestrazione della strumentale e dagli archi. Il brano trasmette costantemente energia e speranza, dimostrando che alla fine arriva sempre qualcosa di positivo e inaspettato “che ti svolta la giornata”.

Anche questo brano vede alla produzione Alessandro Gemelli. Ecco come racconta il pezzo Albe stesso:

“quando ti svolta la giornata l’ho scritta tempo fa, dopo un lungo momento di riflessione su me stesso. Non riuscivo a raccontarmi a modo mio. Ecco che, in un giorno come gli altri, decisi di parlare di me solo attraverso la musica, senza utilizzare le parole. Quindi abbozzai questa base ricca di alti e bassi, di momenti piatti e altri uptempo, che ad opera compiuta, senza cantato, già mi stava raccontando. Quello che poi ho scritto sopra è nato in modo spontaneo e racchiude completamente la sensazione di quando la giornata prende una svolta inaspettata.”

Per quanto riguarda l’artwork, continua ancora il viaggio della statua di marmo, già protagonista delle cover dei precedenti singoli, che la vedevano prima tra gli spalti di uno stadio, poi sotto la pioggia rivolta verso il basso, ora in un prato di montagna ad osservare il tramonto.

Albe quando ti svolta la giornata testo e audio

In arrivo…