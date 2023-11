Albe torna con “Ultras”, una ballad pop rivisitata in chiave elettronica

Albe, “Ultras“: significato del testo del nuovo singolo

Dopo diversi spoiler pubblicati sui propri profili social, Albe annuncia il suo ritorno con “Ultras” (Warner Music, distribuito da ADA): una ballad pop rivisitata in chiave elettronica – caratterizzata da un flow serrato, in contrasto con il portamento largo dell’arrangiamento -, che sarà disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 1° dicembre.

“ULTRAS”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Alessandro Gemelli, il brano segna l’inizio del nuovo viaggio musicale di Albe (cantautore finalista di Amici 21, nda), giunto ad una fase più personale e matura, e crea una connessione tra un passato nostalgico e un futuro difficile e incerto da affrontare a causa delle consapevolezze acquisite con il passare degli anni.

“ULTRAS”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Ultras” sarà disponibile a partire da venerdì 1° dicembre.

ALBE: DA AMICI 21 A “ULTRAS”

“Ultras” arriva dopo “Così Come Sei“, brano scritto insieme ad Alfa e prodotto da JVLI e Steve Tarta, che conta poco più di 690 mila stream su Spotify, dove il giovane cantautore ha quasi raggiunto i 120 mila ascoltatori unici mensili.

Tra i brani più ascoltati sulla piattaforma possiamo poi annoverare: “Millevoci” (prodotto da Tom Beaver e certificato disco d’oro) con quasi 18 milioni e 400 mila stream, “Giravolte” (prodotto da Steve Tarta) con più di 8 milioni 985 mila stream e “Karma“, che ha superato i 5 milioni di stream.