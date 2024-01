Albe: “Con ‘Quando realizzi che non ti aveva capito’ ho compreso l’importanza di scavarsi dentro con la musica”

Videointervista ad Albe a cura di Massimiliano Longo in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, “Quando realizzi che non ti aveva capito“.

Il mese di gennaio ha visto il giovane cantautore che il grande pubblico ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi pubblicare un nuovo brano, una canzone con cui per la prima volta ha scelto di scavare dentro di sé e, almeno per il momento, lasciare da parte la spensieratezza e l’entusiasmo con cui abbiamo imparato a conoscerlo, per dare spazio ad un lato più malinconico.

“Quando realizzi che non ti aveva capito” è una bella canzone, come solo le canzoni più vere sanno essere, e proprio da questo brano che riserva uno special in cui è presente un pezzo rivisitato al violino della “Passacaglia” Handel, che parte la nostra intervista per andare a conoscere meglio Albe.

Al di à dell’esperienza del talent. E lui si è prestato a lasciarsi andare facendoci ascoltare chitarra e voce il brano, condividendo con noi un suo pensiero molto profondo scritto di recente e appuntato sul cellulare, scavando dentro di sé.

La produzione di questa canzone, fuori per Warner Music Italy, è di Alessandro Gemelli. Attualmente Albe è fuori anche con “Finale aperto“, canzone dell’amico Crytical a cui ha partecipato.

Spazio quindi ad Albe e alla nostra intervista video. Buona visione!