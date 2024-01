Albe si scava dentro e racconta la prima delusione d’amore in “Quando realizzi che non ti aveva capito”

Albe Quando realizzi che non ti aveva capito testo e significato del nuovo singolo di Albe in uscita il 19 gennaio 2024 per Warner Music Italy.

Il rinnovato percorso artistico di Albe, cantautore attualmente seguito managerialmente da Triggger, continua dopo l’estiva “Così come sei“, pezzo scritto con Alfa e prodotto dal JVLI e Steve Tarta e “Ultras” (scritto con Andrea Vigentini, Alessandro Gemelli e Loomy), con un brano che mette in luce la parte più romantica e malinconica del cantautore.

Queste due canzoni hanno segnato l’inizio della seconda fase della carriera di Albe dopo il debutto avvenuto sul palco di Amici di Maria De Filippi dove ha lanciato i suoi primi brani (“Millevoci“, certificata con il disco d’oro), “Giravolte” e pubblicato l’EP “Albe“.

Fuori da venerdì 19 gennaio il nuovo singolo è un mix di emozioni attraverso cui l’artista racconta come si affronta la prima, vera delusione d’amore. Una ballad sincera dal mood altalenante, che richiama proprio gli sbalzi d’umore – o meglio d’amore – che l’artista e chiunque si sia trovato nella sua stessa situazione ha provato.

Ecco come la racconta Albe stesso:

“quando realizzi che non ti aveva capito è la canzone più personale che io abbia mai scritto ed è la trasformazione di un processo emotivo in musica. È un flusso di coscienza che cresce d’intensità insieme alla mia musica, fino ad esplodere sul finale.

Nel testo racconto di quanto ci si senta delusi da sé stessi nel momento in cui ci si rende conto che non si è pronti per una storia d’amore. Non è un pezzo radiofonico, non è fatto per far ballare, è una canzone pura. Il brano è nato nella mia camera da letto, e poi prodotto insieme ad Alessandro Gemelli.”