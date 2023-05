Albe unisce la sua positività con quella di Alfa per scrivere il nuovo singolo, “Così come sei”

Albe Così come sei testo e significato del nuovo singolo del giovane cantautore portatore sano di positività, una canzone scritta insieme ad un altro artista “happyness”… Alfa.

Sono passati più di quattro mesi da quando il giovane artista lanciato da Amici di Maria De Filippi edizione numero 21 ha pubblicato nuova musica. Era infatti il 20 gennaio quando usciva Se non mi ami. Ora arriva l’estate, la stagione perfetta per la musica solare di Albe che lancia venerdì 26 maggio, Così come sei, un brano che invita ad amare sé stessi per come si è, un’esortazione alla bellezza naturale ed è stato scritto con Alfa.

Tra l’altro il 26 maggio è una data importante per il giovane artista essendo il giorno del suo compleanno.

ALBE COSÌ come sei significato del brano

Ecco come il giovane cantautore parla di questa nuova canzone co-prodotta da JVLI e Steve Tarta.

“Così come sei è un brano con un messaggio ben preciso. Lo si può intuire subito dalla prima quartina di ritornello appena parte.

Scritto insieme ad alfa, abbiamo voluto trasmettere una sorta di invito a piacersi per come si è, senza ricorrere a filtri, make-up o inganni mentali.

La protagonista non poteva non essere una ragazza, alle volte vittima di queste preoccupazioni, che ogni volta cerca allo specchio dei difetti che non esistono.

Con questo non intendo dire che il trucco non va usato, ma solo invitare chiunque a trasformare i propri difetti in segni distintivi della propria bellezza.”

Albe Così come sei testo e audio

Il sole picchia in macchina

ti trucchi ore e smettila

perche’ sei gia bellissima

cosi come sei cosi come sei

Sei bella al naturale

senza un filo di trucco

che se ti prendi male

dopo non ti cola tutto

Rivoglio i vecchi nokia

che durano un decennio

cosi posso chiamarti

senza avere il 2%

Ce la vie, mon ami

voglio sentirmi libero

sotto un cielo limpido

segui la scia che ti indico

Tu fai l’apatica ma sei timida

abbronzatissima alla vianello

fai dimenticare l’inverno

strabbello

E giuro lo so

in testa ho un casino’

e vorrei peace and love

niente guerre con te

Il sole picchia in macchina

ti trucchi ore e smettila

sai già sei già bellissima

cosi come sei cosi come sei

Così come sei così come sei

Tu brava un po educata

io uno scappato di casa

cosa te ne frega

se ci becca a cena

chi?

Meglio che non te lo ricordo

se no finisce che ti manca

poi ci ripensi e ci ricaschi

E tu passi come la metro

e se l’amore è cieco

non so bene perché

io non vedo che te

Ma giuro lo so

in testa ho un casino’

e vorrei peace and love

niente guerre con te

Il sole picchia in macchina

ti trucchi ore e smettila

sai che sei già bellissima

cosi come sei cosi come sei

Così come sei così come sei

Ti guardi allo specchio

cercando difetti che non hai

Ma sia fuori che dentro

sai penso

che sei bellissima così come sei

Il sole picchia in macchina

ti trucchi ore e smettila

sai che sei gia bellissima

cosi come sei cosi come sei

Così come sei così come sei