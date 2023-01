Ritorna Albe e pubblica la sua canzone per tutti i sottoni... "Se non mi ami"

Albe Se non mi ami testo del nuovo singolo del giovane cantautore.

Reduce dalla pubblicazione di Cado, brano lanciato in duetto con l’amico e compagno di avventura, lo scorso anno, ad Amici, tora Albe con un pezzo totalmente ironico, scritto per divertimento e che lui ha dedicato a tutti i “sottoni” in amore.

“Per tutti i sottoni, spero vi faccia sorridere come sorrido io“, sono state queste le parole con cui il giovane artista ha annunciato questo nuovo brano per poi aggiungere “Tanti hanno detto che rispecchia a pieno la mia personalità, quindi ho deciso di farlo sentire a tutti”.

Molto divertente anche la copertina realizzata che simula una denuncia fatta al Ministero dell’amore.

Albe tra l’alto ha anche annunciato uno speciale show ai Magazzini, “stra belli”, come li definisce lui, Generali di Milano. Lo show, organizzato e prodotto da Trident Music e BPM Concerti, è fissato per martedì 4 aprile.







Albe Se non mi ami testo

Se non mi ami, se non mi ami, se non mi ami

ti denuncerò

E dai allora com’è che fa, ciao dai

meglio che ti spieghi

che ti ho regalato pure una borsa

e scusami il cuore poi quand’è che me lo rimborsi

fatti sentire però, che palle questi però

non sono macho però

in discoteca tu mi cerchi

macchu picchu in Perù

Ho prenotato un hotel

Per stare tranquilli

Ma se non vieni con me

Mmmmh

Finisce che bevo e la testa mi fa

Tatta ra ra ra

Se non mi ami

Fino a domani

Ti denuncio

Eeeeeh

Hai tu le chiavi

Se non mi apri

Ci rinuncio

Sì d’accordo però

Non ti sento da un tot

E se ti chiamo parli mezzo minuto

Se non mi ami

Fino a domani

Ti denuncio

Dimmi come fare jackpot

Dato che ora sono a secco

Non di soldi ma d’amore

Mi tratti come una escort

Dai se ti va

Fai la brava fino al fine settima

Sì se ti va…

Mi presenti pure tua sorella

E ho prenotato un hotel

Per fare due figli

Che prenderanno da te

Mmmmh

Meglio che rimetto la testa appò…

Poppo ro ro ro ro

Se non mi ami

Fino a domani

Ti denuncio

Eeeeeh

Hai tu le chiavi

Se non mi apri

Ci rinuncio

Sì d’accordo però

Non ti sento da un tot

E se ti chiamo parli mezzo minuto

Se non mi ami

Fino a domani

Ti denuncio

Alla maturità ho copiato

Però almeno son passato

A te l’esame come è andato

Di coscienza e non di stato

Se non mi ami

Fino a domani

Ti denuncio

Eeeeeh

Hai tu le chiavi

Se non mi apri

Ci rinuncio

Ci rinuncio

E ci rinuncio

E ti denuncio

Eddai

Ti denuncio

Foto di Marco Maninni