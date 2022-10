Aka 7even, sfogo social: “La mia vita è cambiata, è raro trovare qualcuno interessato alla persona più che all’artista”

Nelle scorse ore, Aka 7even ha deciso di aprirsi con i suoi fan pubblicando uno sfogo social, piuttosto lungo, dove l’artista ha fatto un discorso sulla sua carriera e sul suo percorso artistico fino a questo punto.

Questo è, a quanto pare, un periodo di riflessione per Aka 7even. Dopo due anni incredibili, catapultato nel mondo del mercato pop mainstream dopo l’esperienza di Amici e di Sanremo, sembra che il cantante sia alla ricerca della sua personale dimensione.

L’estate 2021 è stata la stagione del nuovo tormentone con Guè, Toca, una canzone che in molti hanno già messo nel cassetto e che avrà senso riascoltare, come tutti i pezzi simili, solo una volta che la bella stagione sarà arrivata. E adesso, quindi, che succede?

Di sicuro è in arrivo un nuovo singolo a cui l’artista, reduce da un viaggio in Brasile per chiudere con i suoi produttori di Cosmophonix l’album, fa spesso accenno. Ma andiamo a leggere insieme il suo sfogo sui social…

Ho iniziato questa roba a 16 anni, ne ho 21, quasi 22. Sono passati 4/5 anni, non sono molti, ma è cambiato tutto. La mia vita è sempre stata un aereo dove chi sale con me capisce cosa sia una turbolenza; chi lo capisce rimane chi ne ha paura scende.

Ho iniziato a fare musica perché ne avevo bisogno, non avevo via di uscita. Non riuscivo a comunicare con nessuno, un po’ per la timidezza, un po’ perché chi provava a capirmi in realtà non mi capiva mai tranne la musica, lei mi capiva sempre.

Sapere che ho iniziato a farla in un fottutissimo scantinato con degli amici con la quale non ho più rapporti, mi fa capire quanto la mia vita sia un continuo cambiamento, e quanto sia raro trovare persone realmente interessate alla persona e non all’artista. Ma tutto questo mi ha insegnato ad accettare che viviamo in un continuo cambiamento, e o lo accettiamo cavalcandolo o ne rimaniamo schiacciati. Il cambiamento ha portato in me tante paure e rischi, ma anche tante belle soddisfazioni e la possibilità di conoscere nuovi lati di me.

Non sto cambiando genere, e neanche il colore dei capelli, nemmeno le mie abitudini, ma sto cambiando l’attitudine. I miei genitori mi hanno insegnato a ingoiare le lacrime e buttarle fuori quando c’è da lavorare. È stato un periodo incredibile, ma ciò che ho non mi basta. La fame è troppa, ho lo stomaco vuoto. HO BISOGNO DI RIEMPIRLO.”