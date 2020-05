Oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia vi presentiamo il videoclip del nuovo singolo del cantautore Adduci, Parte di me, brano in uscita sulle piattaforme digitali venerdì 22 maggio.

In Parte di me Adduci propone, attraverso una ricostruzione fotografica, la scoperta di sé, mettendo in luce quegli aspetti dell’io che vengono esiliati nel subconscio e che fingiamo di non vedere fino a quando non finiscono per prendere il sopravvento.

Una vera e propria canzone d’amore verso sé stessi.

Il singolo esce per Adesiva Discografica è stato scritto e composto da Adduci, con la produzione artistica di Lele Battista e Yuri Beretta.

Adduci comincia da giovanissimo lo studio della chitarra classica. Dedica la sua vita alla musica e trascorre tutta l’adolescenza e la prima età adulta militando in diverse band tra Napoli (città di origine), Bologna (città in cui si è laureato) e Milano (città in cui vive).

A seguito dell’incontro a Milano con i produttori Lele Battista (ex La Sintesi) e Yuri Beretta (ex Genialando), nasce il progetto Adduci.

Con loro individua una dimensione sonora coerente al taglio cantautorale della sua scrittura e della sua vocalità.

Con la pianista Antonietta Ranni ha ideato e portato in giro uno spettacolo piano e voce incentrato sul cantautorato italiano degli anni ’60 dal titolo Senza fine.

Collabora in veste di chitarrista e produttore a numerosi progetti di amici e colleghi.

Adduci Parte di me videoclip

Nel video prodotto da Insolita film con la regia di Salvatore Strazzanti la protagonista, interpretata da Rossella Perissinotto, si sente intrappolata da aspetti della sua personalità che la soffocano, svelando debolezze che per troppo tempo ha nascosto a se stessa.

Decide così di reagire con una danza liberatoria, come se si volesse scrollare di dosso il male che c’è in lei, scoprendo una forza che non pensava di avere! Il registro grave scelto dal cantautore contrapposto ai ritmi synth pop della base musicale enfatizza lo stato d’animo della protagonista.

Ecco quanto dichiarato dall’artista sul brano:

“Parte di me è stato un modo per riconciliarsi. Vorrei chiarire però che non si tratta di mera condiscendenza, non era mia intenzione compiacermi: non approvo tuttora molti aspetti del mio carattere! Con sé come con gli altri però, trovo sia utile provare a capirsi, forse più utile che riuscire a capirsi davvero. Giusto o sbagliato sono aggettivi pleonastici, lasciano il tempo che trovano.“

Riguardo al videoclip invece afferma:

“L’aspetto fotografico di un qualsiasi ricordo è sempre meno nitido di quanto vorremmo. Nell’economia di un cervello è più utile mettere al sicuro un concetto: io ho preso questo concetto e l’ho consegnato nelle mani esperte di Salvatore Strazzanti, che con il suo staff ha saputo scegliere i vestiti e le luci giuste, facendolo bello per la sua avventura.“

A sua volta Strazzanti scrive per noi riguardo a questa nuova collaborazione:

“Sin da subito l’idea è stata quella di creare delle immagini che facessero da eco al testo e che ricreassero il mood della canzone. Si tratta di uno stato d’animo che tutti conosciamo, ma che non sempre è facile raccontare. Penso che Adduci sia riuscito a farlo. Trattandosi di uno stato mentale, la soluzione migliore mi è sembrata quella di creare uno spazio non definito, in cui anche il tempo perdesse di senso.“

Ecco a seguire video, testo del brano e i credits.

Testo del brano Parte di me

(Testo e musica di Adduci.

Edizioni: Adesiva Discografica)

So perfettamente che ore sono

ma non ricordo più che giorno è.

Un pomeriggio steso sul divano,

mi domando poi che male c’è?

È una mia abitudine

distruggere il buono che

c’è in me.

Forse stenderò la lavatrice,

non ho più nulla di indossabile.

Ordinerò una pizza al pachistano

e prendo due Peroni, una è per te.

(Che sei irraggiungibile,

forse è meglio così).

C’è una parte di me

che non ha voglia di parlare,

a questa parte di me

piace riposare e poi

mangiare male, simulare

un attimo speciale

(più di te).

So perfettamente dove sono

ma non ricordo più neanche il perché.

Tra poco metterò il telegiornale

così che pensi e parli al posto mio.

Dice che pioverà:

perfetto, non uscirò

da qui

Credits videoclip

Con: Rossella Perissinotto

Idea e soggetto: Salvatore Strazzanti

Scenografia: Lorenzo Bocchini

Costumi e trucco: Martina Di Cori

Montaggio e VFX: Salvatore Strazzanti

Assistente al montaggio: Luigi Caggiano

Color grading: Gabriele Marroni

Fotografia: Giuseppe Chessa

Assistente operatore: Vanni Mastrantonio

Elettricista: Gianni Iorio

Produzione esecutiva: Insolita film

Organizzazione: Nicoletta Cataldo

Assistenti di produzione: Roberta Innocenti, Giammarco Lauri

Regia: Salvatore Strazzanti

Foto di copertina: Jacopo Rufo

Foto live interna: Stefano Venosta