Addio 2021, addio Aka 7even... con il 2022 arriva Aka 8ight: l'evoluzione!

Aka 7even, finalista dell’edizione 2020/2021 di Amici di Maria De Filippi è sicuramente uno degli artisti dell’anno.

Luca, classe 2000, ha saputo ritagliarsi il suo spazio nelle musica pur non vincendo il talent show di Canale 5. Il suo disco di debutto, Aka 7even, ha venduto oltre 60.000 copie conquistando la certificazione disco di platino senza nessuna ristampa.

Non solo, certificati anche i singoli Loca, con il triplo disco di platino (oltre 210.000 unità), e Mi manchi (doppio disco di platino, oltre 140.000 unità).

A questi risultati si aggiungono un nuovo singolo inedito, 6 AM, con oltre 2.600.000 stream sul solo Spotify, un libro, 7 vite, che racconta la sua infanzia, gli inizi nella musica, il dramma del coma e la rinascita avvenuta proprio grazie alla musica.

Il 2021 di Aka 7even si è concluso con due grandi traguardi. Il primo è la vittoria, con voto del pubblico, nella categoria Best Italian Act degli Mtv Emas 2021, la seconda è l’annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano Perfetta così. Un debutto, quello sul palco dell’Ariston, che ci poterà dritti dritti al secondo disco di inediti del giovane cantautore.

ATTENZIONE!!!

Ah, il titolo di questo articolo è una grande Fake News. Aka 7even non è un Pokemon, non si evolverà a mezzanotte del 31 dicembre 2021 in Aka 8ight. Ma ci andava di chiudere quest’anno anche noi celebrando un po’…

Celebrando il talento di un giovane artista con una storia di vita da raccontare, che sta inseguendo il suo sogno. Giovane come tanti artisti meno noti, che non partecipano a un talent, ma non per questo sono meno bravi, di cui ogni giorno parliamo (e abbiamo parlato di Aka ben prima di Amici).

Abbiamo scelto di farlo con un po’ di leggerezza con uno di quei bei titoli fake che ogni giorno leggiamo sul web e che fanno tante visite… se l’avessimo avuta, giuro, avremmo messo anche uno scatto di Aka in lacrime… sai quanti click.

Ps. abbiamo usato proprio Luca come cavia perché è un ragazzo ironico, che ama il suo lavoro e lo fa con dedizione, ma lo fa anche non prendendosi esageratamente sul serio. E questa è una dote.,

Buon anno!