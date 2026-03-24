X Factor 2026: giudici verso la conferma, ma Achille Lauro è in dubbio

Achille Lauro lascia X Factor?

Il tavolo dei giudici di X Factor sembra pronto a cambiare, ma non troppo.

Secondo le prime indiscrezioni che iniziano a circolare con insistenza, la prossima edizione del talent potrebbe ripartire da una base già consolidata: Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani sarebbero infatti vicini alla riconferma.

Un equilibrio che, almeno sulla carta, funziona. Tre personalità diverse, tre approcci distinti alla musica, tre modi di stare dentro il racconto televisivo senza sovrapporsi davvero.

Ma il vero punto non è chi resta.

È chi potrebbe andarsene.

Achille Lauro lascia X Factor? Il nodo tour

Il nome che mette in discussione tutto è quello di Achille Lauro.

Lauro, che nelle ultime edizioni ha rappresentato una figura centrale, non solo per il ruolo di giudice ma per la costruzione di una visione artistica precisa, starebbe valutando di non tornare.

Il motivo sarebbe tutt’altro che televisivo: la volontà di concentrarsi sul proprio percorso musicale e, in particolare, su un nuovo tour.

E qui vale la pena fermarsi un attimo.

Perché questa non è una scelta neutra.

X Factor senza Lauro: cosa cambia davvero

L’uscita di Lauro non significherebbe semplicemente perdere un giudice.

Significherebbe perdere un certo tipo di tensione dentro il programma.

Negli ultimi anni, infatti, il suo ruolo non è mai stato quello di un coach tradizionale. Non è stato il giudice della tecnica, né quello della comfort zone. Ha lavorato altrove, sulla costruzione di immaginario, sulla possibilità di spingere un concorrente fuori da ciò che è già riconoscibile, anche a costo di risultare divisivo.

Ed è proprio questo il punto.

Senza di lui, il rischio è quello di un tavolo più equilibrato, più leggibile, forse anche più “giusto”. Ma proprio per questo anche più prevedibile.

Un cast stabile basta a tenere vivo il racconto?

La possibile riconferma di Jake, Paola e Gabbani sembra andare nella direzione della continuità.

Ma continuità non è sempre sinonimo di forza narrativa. Anzi, in un format come X Factor, dove il racconto si nutre di attriti, visioni opposte e prese di posizione, potrebbe diventare il contrario.

Un tavolo troppo armonico rischia di produrre meno scontro, meno momenti davvero memorabili, meno identità.

E allora la domanda cambia.

Non è più “chi c’è”.

Ma che tipo di racconto vuoi costruire.

Il vero rischio: un X Factor più corretto ma meno necessario

Se queste indiscrezioni venissero confermate, la nuova giuria potrebbe risultare più solida, più ordinata, più facilmente gestibile anche a livello televisivo.

Ma anche meno urgente. Bisogna trovare l’elemento di scompiglio.

X Factor, senza urgenza, rischia di diventare semplicemente un programma che funziona.

Non uno che lascia qualcosa.

Foto Virginia Bettoja