_resetfestival 2020: ecco il programma della dodicesima edizione

_resetfestival è il Festival dell’Innovazione Musicale, dedicato alla musica emergente indipendente, alla formazione, allo scouting e alla sperimentazione. Quest’anno il Festival è arrivato alla dodicesima edizione. La manifestazione è in programma presso l’hub culturale Off Topic di Torino fino al 10 ottobre 2020.

In 12 anni _resetfestival si è conquistato un ruolo di rilievo nel panorama musicale italiano. Il format si ispira agli show-case dei festival europei, dove i musicisti hanno la possibilità di scoprire come funziona il music business attraverso workshop e laboratori con gli addetti ai lavori.

_resetfestival non si ferma neanche in questo momento di incertezza legato all’emergenza Covid-19. “I sogni nascono e si sviluppano fino a volare alto, i nostri e i vostri. Talvolta gli entusiasmi possono spegnersi, ma non si fermano la resistenza, la fame di giustizia e di poetica, l’infiltrazione culturale nella società, il riscatto di affetti e di pulsioni. La Musica è uno scambio continuo di vibrazioni ed energie che necessariamente porta con sé effetti collaterali, ce ne stiamo rendendo conto a maggior ragione in questi mesi” – commentano gli organizzatori – “La dodicesima edizione di _resetfestival si fa, a tutti gli effetti. Soprattutto quelli collaterali”.

Quest’anno, il claim del Festival è proprio: “può causare effetti collaterali“. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 per garantire la sicurezza di tutte e tutti. La manifestazione è realizzata con il patrocinio di Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, con il sostegno di Fondazione CRT e in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Partner tecnici Blumusica e dbTechnologies.

_resetfestival, tra laboratori, talk, e musica live

Fiore all’occhiello di _resetfestival è _reHUB, la residenza creativa realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Quest’anno si divide in tre laboratori:

– _reHUB produzione creativa, che vede la partecipazione di Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Marina Rei, Samuel e Margherita Vicario come mentor d’eccezione;

– _reHUB reporter, nel quale 4 giornalisti emergenti affiancati da 6 mentor approfondiranno vari temi, dai podcast alla scrittura;

– e infine, _reHUB crew, che fa incontrare i futuri tecnici con i grandi professionisti dei live show italiani.

Anche quest’anno torna l’area Talk, dedicata a racconti e testimonianze di musicisti e addetti ai lavori. Tra gli ospiti: Roy Paci, Nicola “Nick” Di Fino, Giovanni Truppi e l’attivista Aboubakar Soumahoro. Ci saranno poi gli incontri di Music Innovation Hub dedicati alla formazione. Ed ancora, Glocal Sound – Giovane musica d’autore in circuito che è la vetrina per i musicisti emergenti in scena il venerdì e il sabato dalle 17.00 alle 20.30

_resetfestival ospiterà anche la mostra Dipingere una canzone, che raccoglie gli acquerelli realizzati da Andrea Spinelli per il video di Piazza Grande, cover del celebre brano di Lucio Dalla interpretata da Tosca e Silvia Pérez Cruz.

Per il programma completo ed ulteriori informazioni si può visitare il sito di _resetfestival.