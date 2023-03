20POT live a Largo Venue: la boy band che coniuga R&B, Hardcore Rap e Rock

20POT, la nuova Boy Band italiana, si prepara a conquistare il mondo della musica con il loro stile che fonde R&B, Hardcore Rap e Rock.

20POT è la stanza/studio dove si incontrano tre amici, conosciuti sui palcoscenici teatrali, dai diversi background musicali.

Il trio è composto da THEMAIOakaSOULKID si occupa della parte R&B, SANTOS KUBA, che porta il ritmo dell’Hardcore Rap, e COAST, che completa il gruppo con il suo animo Rock. Insieme, creano un’esperienza musicale variegata e unica che confluisce nell’Urban.

2opot live e singolo in uscita

Due appuntamenti con questa nuova formazione:

Il 13 marzo, il gruppo lancerà il loro nuovo singolo, Dentro, che rappresenta un nuovo punto di partenza per la band. Questo brano segna una virata verso un Pop avvolgente e inquieto, ma che non rinuncia a guardare al passato dei tre membri in termini di liriche e flow.

Questo nuovo brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e qui potete fare il pre-save.

Il 15 marzo, la band presenterà dal vivo i loro nuovi brani, tra cui Dentro, al prestigioso palco capitolino del Largo Venue.

Lo show in programma prevede un’esperienza coinvolgente per il pubblico, che potrà godere di un’atmosfera unica in cui i membri del gruppo presenteranno dal vivo brani inediti, pubblicati e non.

Inoltre ci sarà partecipazione di altri artisti, come Namida e Plastic Haze, per un opening e closing act eccezionale.

Il concerto rappresenta un’occasione unica per conoscere 20POT e il loro stile che fonde diverse influenze musicali.

Il gruppo, oltre ad avere un’identità musicale unica, ha anche creato una forte presenza sui social media, grazie al loro Linktree, Instagram e Facebook, dove i fan possono seguire le ultime notizie e aggiornamenti sul loro lavoro.

Inoltre, per tutti coloro che desiderano partecipare all’evento, è possibile prenotare il proprio biglietto su Facebook Event.

In conclusione, 20POT rappresenta una delle nuove realtà musicali emergenti in Italia.