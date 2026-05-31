18k ha pubblicato il 29 maggio IO, un album che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo Anti Anti. Un disco atteso da mesi, anticipato da alcuni singoli già usciti e da diverse anteprime suonate dal vivo al Fabrique, che oggi permette finalmente di osservare il progetto nella sua interezza.

La domanda che accompagna l’uscita è una sola: 18k è davvero uno degli artisti più innovativi della scena oppure sta semplicemente vivendo il miglior periodo della sua carriera? Probabilmente la risposta sta nel mezzo. Perché IO non prova a rivoluzionare il rap italiano dall’oggi al domani, ma dimostra ancora una volta la capacità dell’artista di costruire un linguaggio personale, riconoscibile e sempre più maturo.

Nella scena urban italiana molti artisti cercano continuamente di inseguire il trend del momento. 18k, invece, sembra aver scelto una strada diversa: partire dal proprio immaginario e svilupparlo disco dopo disco. È proprio questa coerenza a rendere IO uno dei lavori più interessanti arrivati nel 2025.

Un album che racconta il percorso di 18k

Fin dal titolo, IO appare come un progetto fortemente personale. Non è un caso che molte delle tracce abbiano un carattere introspettivo e mostrino lati diversi dell’artista, alternando momenti più aggressivi a riflessioni intime.

L’album mantiene l’estetica che ha reso riconoscibile 18k negli ultimi anni, ma allo stesso tempo amplia il suo universo sonoro. Le produzioni costruiscono un ambiente compatto e coerente, senza dare la sensazione di trovarsi davanti a una semplice raccolta di brani.

Dietro al progetto troviamo produttori come Ed Mars, 4997, EMMA, jacstxr, Soldier e D/Rose, capaci di offrire sonorità differenti mantenendo però una direzione precisa.

La tracklist di IO: un percorso costruito con attenzione

La tracklist di IO è composta da diciassette tracce:

1. Ho Visto Cristo

2. Uppdownn

3. Quando Voglio

4. Come Sempre

5. Fottuto Coltello feat. Visino Bianco e Unk

6. Frosted Silver

7. Come 6?

8. HowToBasic feat. Macello

9. PradaxHermès

10. Cane Contro Cane

11. Cesare

12. 50/50 feat. Vegas Jones

13. Lasciare Perdere feat. Unk

14. Rimanere

15. +Forte feat. Latrelle

16. Proverò a Curarmi

17. Io

Alcuni brani erano già noti al pubblico. Uppdownn, Fottuto Coltello, Frosted Silver e +Forte avevano già avuto modo di circolare prima dell’uscita del disco, contribuendo ad aumentare l’attesa attorno al progetto.

Altre canzoni erano invece state anticipate durante il live al Fabrique. Tra queste Ho Visto Cristo, 50/50, Lasciare Perdere e Proverò a Curarmi, che avevano già attirato l’attenzione dei fan più attenti.

Ascoltando il disco dall’inizio alla fine emerge una costruzione precisa. Le prime tracce mostrano il lato più diretto e immediato di 18k, mentre nella seconda parte aumenta la componente emotiva e riflessiva. Il risultato è un percorso che accompagna l’ascoltatore fino alla title track finale, che assume il ruolo di chiusura simbolica dell’intero racconto.

EMMA e 18k trovano un equilibrio perfetto nella title track

Tra i momenti più riusciti del progetto spicca sicuramente Io, brano conclusivo dell’album.

La produzione firmata da EMMA possiede una personalità molto forte e non si limita ad accompagnare il rapper. La base diventa parte integrante del racconto, creando un’identità sonora precisa che rende il pezzo immediatamente riconoscibile.

Ciò che colpisce è il modo in cui i due mondi artistici riescono a incontrarsi. Da una parte c’è la scrittura di 18k, dall’altra la sensibilità musicale di EMMA. Nessuno dei due prevale sull’altro: gli stili si fondono e danno vita a uno dei momenti più rappresentativi dell’intero album.

Una nuova saga insieme a Macello

Tra gli episodi che meritano attenzione c’è anche HowToBasic, realizzata insieme a Macello.

La collaborazione sembra inserirsi in un percorso più ampio che potrebbe continuare anche in futuro. I due artisti mostrano una chimica evidente e il brano lascia la sensazione di trovarsi davanti all’inizio di una nuova fase condivisa piuttosto che a una semplice collaborazione occasionale.

Nel rap italiano le coppie artistiche capaci di costruire una narrazione nel tempo sono sempre più rare. Per questo il brano assume un peso particolare all’interno del progetto.

Le collaborazioni rafforzano il disco senza rubare la scena

I featuring presenti in IO sono pochi ma ben distribuiti. Visino Bianco, Unk, Macello, Vegas Jones e Latrelle contribuiscono ad arricchire il progetto senza spostarne il focus.

È una scelta che permette all’album di mantenere la propria identità. Gli ospiti aggiungono sfumature diverse ma il centro della narrazione resta sempre 18k.

IO apre una nuova fase dopo Anti Anti

La sensazione che rimane dopo l’ascolto è che IO rappresenti molto più di un semplice nuovo album. È il lavoro di un artista che sembra aver raggiunto una maggiore consapevolezza rispetto al passato.

Chi seguiva già 18k ritroverà gli elementi che lo hanno reso uno dei nomi più apprezzati della sua nicchia. Allo stesso tempo il disco offre abbastanza sfaccettature da poter coinvolgere anche chi si avvicina oggi al suo catalogo.

Innovatore o nel suo prime artistico? Forse entrambe le cose. Quello che emerge con chiarezza è che IO consolida la crescita di 18k e apre una fase nuova della sua carriera, senza rinnegare il percorso che lo ha portato fino a qui.