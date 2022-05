L’Eurovision 2022 di Mahmood e Blanco inizia con un rutto (e l’assenza agli eventi collaterali)

Ormai i giorni sono contati per Mahmood e Blanco… no attenzione, contati nel senso che sabato 14 maggio andrà in onda da Torino la finale dell’Eurovision Song Contest.

I due artisti si sono presentati in conferenza stampa, visibilmente stanchi (“Mi sono svegliato alle 8 raga, dovete capirmi!”, ha affermato Blanco per giustificare gli occhiali da sole) e ormai è diventato virale il video della conferenza stampa in u cui un giornalista straniero rivolge ai due cantanti italiani una domanda in inglese, poco importa quale sia, ma si distingue chiaramente il rumore digestivo mentre Mahmood, indifferente, porta la mano alla bocca.

Questo il momento immortalato in un reel su Instagram.

Rutto a parte i due hanno anche scherzato con Mahmood che ha parlato dell’esuberanza di Blanco e di come si completano (“Ci completiamo, un giorno lui è arrabbiato ed io sono tranquillo, un altro giorno può capitare il contrario” ha asserito Blanco), e che a volte ha iniziato una risposta in inglese per finirla in italiano.

A far discutere i fan dell’Eurovision che, ricordiamo, hanno un peso (eccome) nell’andamento della gara, è l’apparente mancanza di entusiasmo e condivisione dei due artisti in relazione alla manifestazione. I due non si esibiranno all’Eurovillage e per ora non sono stati avvistati ai pre party Eurovisivi.

