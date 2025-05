Laura Pausini festeggia il compleanno con gli amici con duetti speciali insieme a Giorgia e Paola Cortellesi

Laura Pausini ha festeggiato il compleanno il 15 maggio 2025, e lo ha fatto nel modo che le riesce meglio: cantando insiemealla sua famiglia, dagli amici più stretti e da tanti collaboratori che, con il tempo, sono diventati una seconda famiglia.

Tra loro due ospiti molto speciali… Giorgia e Paola Cortellesi.

Laura Pausini: compleanno 2025 tra amici, musica e grandi duetti

La cantante ha condiviso sui suoi social un dump di foto e video della serata. Un compleanno pieno di sorrisi, brindisi e soprattutto musica, in cui alcuni momenti hanno avuto un valore particolarmente simbolico.

In uno dei video pubblicati, Giorgia canta Tra te e il mare, la hit di Laura Pausini del 2000 scritta da Biagio Antonacci. In un altro, tutti i presenti intonano La cura per me, l’ultimo brano presentato da Giorgia a Sanremo 2024.

Ma non è finita qui: sul tavolo anche un momento tutto da ridere con Paola Cortellesi, grande amica di Laura (le due si chiamano affettuosamente “Cuora”). Insieme hanno duettato su Non mi chiedermi, il brano ironico della regista-attrice con The Wooden Chicks feat. Frankie hi-nrg mc, pubblicato nel 2004 con la produzione di Rocco Tanica.

Immancabili anche gli omaggi ai suoi miti di sempre: Laura si è lasciata andare cantando Un’emozione da poco di Anna Oxa, Far l’amore di Raffaella Carrà ma anche Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, prima di spegnere le candeline.

Una festa semplice, speciale e… musicale.