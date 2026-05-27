27 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Musica leggerissima
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27 Maggio 2026

Fedez, nuova casa e nuova vita: ma il tormentone 2026 ancora non c’è

Tra trasloco, nuova vita privata e rumors, il rapper non ha ancora annunciato il brano estivo che negli ultimi anni arrivava sempre entro maggio.

Musica leggerissima di Oriana Meo
Fedez durante un’apparizione pubblica nel periodo del presunto trasloco con Giulia Honegger, mentre cresce l’attesa per il singolo estivo 2026
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Fedez è tornato tra le ricerche del giorno per il presunto trasloco con Giulia Honegger, ma la domanda musicale è un’altra: dov’è finito il suo singolo estivo?

Nelle ultime ore il nome del rapper è tornato al centro dell’attenzione per le notizie legate alla nuova casa, alla compagna e alla vita privata. Un interesse che continua a seguire Fedez anche ora che sui social espone molto meno la quotidianità rispetto al passato.

Però siamo a fine maggio e, almeno finora, non c’è ancora traccia del brano pensato per l’estate 2026. Un dettaglio non secondario, visto che il calendario di Fedez negli ultimi anni ha spesso puntato proprio su questo periodo.

Fedez e l’estate: da Mille a Disco Paradise

Nel 2021 Fedez ha firmato Mille con Achille Lauro e Orietta Berti, uno dei brani più presenti di quell’estate.

Nel 2022 è arrivata La dolce vita con Tananai e Mara Sattei. Nel 2023, invece, il turno è stato di Disco Paradise con Annalisa e gli Articolo 31.

Tre uscite diverse, ma con una logica simile: collaborazione forte, ritornello immediato, periodo giusto. Il classico schema da singolo estivo, senza troppi giri.

Nel 2026 per ora c’è Male necessario

Il 2026 musicale di Fedez è passato soprattutto da Sanremo, dove ha gareggiato con Marco Masini con Male necessario.

Il brano ha chiuso al quinto posto e ha vinto il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo. Una parentesi più adulta e meno estiva rispetto alle hit costruite per giugno, radio e playlist.

Da allora, però, non è arrivato un nuovo singolo pensato apertamente per la stagione. E questo, nel suo caso, si nota.

Il gossip corre, la musica aspetta

Le notizie sul trasloco e sulla nuova casa stanno riportando Fedez al centro dell’attenzione, ma non per una canzone.

È il paradosso del suo personaggio pubblico: ogni movimento privato diventa notizia, mentre la parte musicale resta sospesa fino al prossimo annuncio.

Se il singolo estivo arriverà, il terreno mediatico è già caldo. Se non arriverà, sarà comunque una piccola anomalia nella sua storia recente.

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