Fedez e la “proposta indecente” a Ethan dei Maneskin: la storia della scommessa scabrosa a Sanremo 2021

Si sa che a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, Luis Sal e di Martin, può succedere davvero di tutto e possono emergere gli aneddoti più assurdi. Nell’ultima puntata dello show caricata in questi giorni su Youtube e su tutte le piattaforme podcast, l’ospite speciale è stato il giovane e promettente artista inglese Yungblud, al quale Fedez ha raccontato anche una storia assurda e dal sapore “hot” che ha visto protagonista Ethan dei Maneskin.

La scommessa di Fedez con Ethan Torchio dei Maneskin

Tutti sanno che al Festival di Sanremo 2021 i Maneskin hanno vinto davanti a Fedez e Francesca Michielin con il brano Zitti e buoni (mentre il rapper e la cantautrice hanno presentato Chiamami per nome). Ebbene, Fedez a quanto pare aveva organizzato un’assurda scommessa con Ethan Torchio: se i Maneskin avessero effettivamente vinto come lui si aspettava, Ethan avrebbe dovuto praticare…una fellatio al rapper.

Sono parole, queste, realmente uscite dalla bocca dell’artista, anche se in inglese. Ad un certo punto, Fedez ha infatti chiesto a Yungblud se conoscesse i Maneskin, il cui successo ha ormai ampiamente superato i confini italiani spopolando anche all’estero. Questa è stata l’occasione per raccontare l’assurdo aneddoto, rispetto al quale stranamente Yungblud non si è nemmeno scomposto più di tanto. L’artista inglese, al contrario, ha chiesto se la cosa poi si fosse concretizzata, visto che i Maneskin alla fine hanno vinto Sanremo per davvero. “Ma è successo, alla fine?” ha chiesto Yungblud, al che Fedez ha risposto “No non è mai accaduto, ma è una storia divertente”.

Nell’intervista a Muschio Selvaggio, tra le altre cose, Yunglbud ha avuto modo di tessere le lodi di Victoria, la bassista della band, suo membro preferito (“Lei ha un’energia assurda. Conosco il resto della band, ma non bene come lei” ha commentato).

Qui sotto potete recuperare la puntata di Muschio Selvaggio integrale. La storia sulla scommessa di Fedez la trovate al minuto 32:00.

Tra l’altro Fedez ora sfoggia un nuovo look biondo platino. L’idea gli è venuta sempre dopo una diretta Instagram quando, alla domanda se dovesse tingere i capelli bianchi, i fan collegati gli hanno proposto di tingersi di biondo. Detto fatto.