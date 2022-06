Dal reality al tormentone estivo: fuori i nuovi singoli di Valeria Marini e Giacomo Urtis

Valeria Marini Giacomo Urtis.

I personaggi della TV approdano (di nuovo) nel mondo della musica.

E non è certo un esordio discografico per Valeria Marini e Giacomo Urtis.

La showgirl e il chirurgo dei VIP, dopo aver partecipato come coppia (scoppiata, perché palesemente non erano molto “affiatati”) al GFVip 6 lo scorso inverno, lanciano i loro singoli estivi. Non insieme, questa volta.

Questa settimana ha lanciato il suo singolo anche un terzo personaggio della TV ed ex concorrente dei reality, Cristiano Malgioglio, ma in questo caso parliamo di un personaggio con un importante passato musicale, soprattutto come paroliere. leggi qui

VALERIA MARINI – BACI STELLARI

Valeria Marini ha intitolato il suo nuovo singolo come il suo brand, Baci Stellari ft. Shainy El Brillante.

Il brano, già disponibile in tutti i digital store, è stato presentato in Senato, nella sala Caduti di Nassirya – Palazzo Madama a Roma, con una conferenza stampa.

Molti i partecipanti all’evento, al quale hanno preso parte come relatori il senatore Manuel Vescovi, Gianni Testa, l’Avv. Leopoldo Lombardi, il M° Ciro Barbato, Francesca Martina e Giovanni Germanelli.

È bello attraverso la musica dare una mano a chi ha bisogno” infatti parte del ricavato del brano verrà devoluto da Joseba Publishing in beneficenza alla Onlus La Compagnia degli Amici di Gesù Giuseppe e Maria. Prosegue poi la Marini: “Un brano che trasmette leggerezza, che è fondamentale nel difficile periodo storico che stiamo vivendo.

Due anni va la Marini aveva pubblicato il singolo Boom. leggi qui

GIACOMO URTIS – MAMI LINDA

Il singolo di Giacomo Urtis si intitola Mami Linda feat. Ardi ed è stato scritto da Ardi, nome d’arte di Richard Javier Ubiera.

Il testo è un mix di italiano, inglese e spagnolo dove il chirurgo ripete:

per colpa della gente che mette veleno

non siamo più in grado di dirci ti amo

Non è la prima esperienza discografica per Giacomo Urtis che nel 2021 aveva pubblicato Gossip.