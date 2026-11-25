Chiara Ferragni racconta di aver scoperto dal libro di Fedez che il bacio tra lui e Rosa Chemical a Sanremo 2023 era concordato. Lo dice in Chiara, il documentario su Netflix dal 23 novembre, tornando alla finale dell’11 febbraio.

Il celebre episodio del bacio tra Fedez e Rosa Chemical avvenne durante l’esibizione sulle note di Made in Italy sul palco dell’Ariston. La verità, ovvero che il tutto fosse concordato prima dal cantante insieme all’ex marito, la Ferragni l’ha scoperta nelle pagine del libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, che Fedez ha pubblicato con Mondadori nell’ottobre 2025.

Nel film l’imprenditrice parla delle scuse mai arrivate dal marito: “Volevo che mi chiedesse scusa, cioè almeno il gesto di farlo… e lui neanche quello. E in più, dopo, scopro che si erano messi d’accordo. A me non l’ha mai ammesso: ‘Sì, ci eravamo organizzati’. L’ho letto nel suo libro”.

Per Chiara Ferragni a Sanremo è mancato il rispetto davanti a tutti

Prima del Festival, che l’ha vista co-conduttrice nella prima serata e in finale, Chiara Ferragni aveva fatto al marito una richiesta: “Applaudimi e cerca di essere felice per me. Anche se non lo sei, puoi far finta di esserlo, per favore?”.

All’imprenditrice importava meno del palco che del rispetto: “Ha proprio dimostrato quanto non gli fregasse nulla di me, davanti a tutta Italia. Non era proprio il fatto che lui avesse preso il palco, che mi avesse tolto la scena: sono tutte sciocchezze”.

A pesare, spiega ancora la Ferragni, è stato il pubblico di quella sera: “Però era proprio il fatto che tutti avessero visto quanto io non venissi rispettata da mio marito, mentre prima era una cosa che vedevano solo le persone vicine a me”.

Dopo il Festival, racconta Chiara Ferragni, c’è stato un mese di crisi: “Io ero abbastanza sicura che la nostra storia fosse finita”. In quel periodo, però, le è mancato il coraggio di lasciare il marito e alla fine, nel suo racconto, è stato Fedez a lasciare lei.

Per rivedere il trailer di The Ferragnez Sanremo Special, lo speciale di Prime Video su quei giorni che la coppia aveva annunciato nel 2023, c’è il nostro articolo di allora.

Le canzoni di Fedez in auto e quella di Chiara Ferragni con Baby K

Quando i figli salgono in macchina, racconta Chiara Ferragni, si ascoltano sempre quattro canzoni del papà, due scelte da Leo e due da Vitto. E la fa sorridere che a volte i bambini, con gli amichetti, parlassero di lei come di una cantante con una sola canzone.

Il brano è Non mi basta più, inciso nel 2020 con Baby K. Per i brani di Fedez legati alla storia con Chiara Ferragni, c’è la nostra raccolta delle canzoni dei Ferragnez.

Fedez dopo il documentario: un selfie con Giulia Honegger

Fino al pomeriggio di martedì 24 novembre Fedez non aveva replicato alle parole dell’ex moglie. Su Instagram ha pubblicato contenuti sui suoi progetti e un selfie allo specchio, in ascensore, con la compagna Giulia Honegger, senza riferimenti al film.