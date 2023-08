The Ferragnez Sanremo Special: Fedez e Chiara Ferragni svelano cosa è successo realmente al Festival (TRAILER)

The Ferragnez Sanremo Special è in arrivo… svelata la data di uscita e il primo trailer.

Prima dell’estate Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez, hanno lanciato su Prime Video la seconda stagione della Docu-serie che segue in maniera continuativa, quasi come nel film “Truman Show” (ma i due protagonisti sono consapevoli di essere al centro delle riprese a differenza di Jim Carrey), la loro vita di coppia e lavorativa.

Fin da subito era stata svelato che la seconda serie, incentrata in maniera consistente sulla malattia di Fedez e sulla sua operazione, non avrebbe raccontato quanto successo al Festival di Sanremo per non distrarre troppo l’attenzione degli spettatori da alcuni eventi importanti accaduti nella famiglia più nota d’Italia prima e dopo l’evento.

Sanremo 2023 ha visto Chiara Ferragni e Fedez monopolizzare l’attenzione di tutta la stampa. Chiara è stata infatti scelta da Amadeus come presentatrice della prima e dell’ultima puntata del Festival. Il “Fedez consorte” era seduto in platea e, nel giorno della finale, prestandosi al gioco di Rosa Chemical che ha mimato un rapporto sessuale con lui, lo ha portato sul palco e baciato sulla bocca, un’esibizione che tanto ha fatto discutere scatenando anche un’inchiesta, ha rubato la scena alla moglie.

Subito è diventato virale il video di una pausa pubblicitaria in cui i due, con un Amadeus che cerca di stemperare la situazione, litigano sul palco. Da quel momento una crisi di coppia, ovviamente sbandierata sui social. In tanti, ed il dubbio è sacrosanto, hanno pensato ad una trovata pubblicitaria.

Ora è finalmente giunto il momento di scoprire la verità al riguardo. O meglio la verità dei Ferragnez. Cliccate in basso su continua per scoprire quando e dove e vedere il trailer dello speciale.