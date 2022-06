Blanco risparmia con "Afrodite"... una sola canzone per ogni donna, partendo dalla ex

Blanco Afrodite, una canzone per ogni amore, da Giulia Lisioli in poi.

Riassunto… Blanchito lo abbiamo conosciuto fidanzato con la stessa ragazza, Giulia, da ben prima del successo. Durante le interviste a Sanremo il cantautore ha sempre avuto una parola (“ti amo“) per lei. Poi qualcosa a inizio marzo, ad un mese dalla fine del Festival di Sanremo che lo ha visto trionfare con Mahmood, è cambiato.

La coda è apparsa inequivocabile quando Giulia Lisioli, che fino a quel momento postava spesso sui social immagini con Riccardo, questo il vero nome di Blanco, ha cancellato tutto in un colpo. Nel frattempo l’artista è venuto allo scoperto con la sua nuova fidanzata, la ballerina Martina Valdes.

Per settimane nessun reale segno da parte di Giulia fino a che un gesto del cantante l’ha infastidita parecchio spingendola ad esporsi.

Durante un concerto infatti Blanco ha chiamato sul palco la nuova fidanzata per dedicarle un brano del suo primo disco, Afrodite, un pezzo che aveva scritto per Giulia. Questo ha scatenato la risposta su TikTok dell’ex che, mangiando uno yogurt, ha scritto: “Pov: quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda“. Dove Pov, per chi non lo sapesse, sta per Point of view ovvero punto di vista.

Sotto al contenuto della ragazza sono arrivati messaggi di sostegno e cuoricini. La ragazza poi ha aggiunto in una storia Instagram…

È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta .

Spero che lui stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene e anche il video che ho messo io… c’era anche un po’ di ironia, mi son messa un attimo a ridere. Posso dire? Ho “cringiato” sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente.

Nel frattempo noi vi rinfreschiamo la memoria con testo e audio di Afrodite in caso vogliate dedicarla alla vostra lei.

BLANCO AFRODITE TESTO E AUDIO

Uccidere un’emozione

Farla bruciare sotto il sole

Soffocarla con le droghe

In un bagno di alcol

Col profumo dell’estate

Le festine sulle barche

Sotto un mare calmo

Dritto come l’asfalto

Il cielo no non ha lentiggini stanotte

La luna invece sta attaccata alle finestre

Le mie pupille si ritirano nel buio

Io mi ritiro in questo buco sono solo

Anche se giro come fossi un vagabondo

E mi sento come un pozzo senza fondo

Cercando qualcosa di nuovo

Che mi riempia questo vuoto

Come ricordo la prima volta,

La prima volta da innamorato

Quel sapore non l’ho mai provato

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Ti ho sognato,

Afrodite, tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Riposa,

Che se l’ansia è prepotente,

Riprova

Aumentami le endorfine

Fammi stanotte più felice

Dammi un motivo tu per vivere

Una ragione in più per vivere

Che mi riempia questo vuoto

Come ricordo la prima volta,

La prima volta da innamorato

Quel sapore non l’ho mai provato

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Ti ho sognato,

Afrodite,

tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Quando hai chiamato ho corso

Son venuto di corsa

Siamo a piedi nudi

Sopra i fili spinati

Non ti ho chiesto per cosa

Senza volere cose

Sono venuto da solo

Senza cercarti

Uccidere un’emozione

Farla bruciare sotto il sole

Soffocarla con le droghe

In un bagno di alcol

Col profumo dell’estate

Le festine sulle barche

Sotto un mare calmo

Dritto come l’asfalto