Caos sui social: sotto un post su Angelina Mango Tiziano Ferro inneggia al successo di Alfa (?!?)

Questa rubrica si chiama “Musica leggerissima” e il titolo dice tutto. Notizie leggere, curiosità, cose che ruotano attorno alla musica da leggere senza troppe pretese. E oggi ad occupare lo spazio di questo articolo sono tre artisti: Tiziano Ferro, Alfa ed Angelina Mango.

Succede che sui social di una noto magazine di musica viene festeggiato il traguardo del nuovo singolo di Angelina Mango, “Che t’o dico a fa‘”, miglior debutto femminile nella classifica Spotify nel 2023.

Un risultato in realtà è un secondo posto. Ci spieghiamo meglio: il nuovo brano di Angelina ha collezionato nel solo giorno di uscita quasi 200.000 stream entrando anche in Top 20 su tutte le classifiche digitali e al primo posto su iTunes.

In realtà c’è un risultato ben più eclatante anche se, questo va detto, legato alla partecipazione al Festival di Sanremo. Il 9 febbraio infatti ha fatto il suo debutto al terzo posto della classifica Spotify “Il bene nel male” di Madame collezionando la bellezza di 1.265.025 ascolto sulla nota piattaforma in sole 24 ore.

Fatta questa dovuta precisazione torniamo al Focus di questo “indispensabile” articolo… la questione Alfa.

ANGELINA MANGO TIZIANO FERRO ALFA ???

Come dicevamo su Instagram è comparso questo post con la dicitura: ‘Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango è il miglior debutto femminile del 2023″. Tra i tanti commenti al post ne appare uno di un grande artista che, tra l’altro, ha anche prodotto in passato la cantautrice e l’ha recentemente ospitata al suo concerto: Tiziano Ferro.

Il cantautore di Latina ha infatti commentato con queste parole: “Senza dubbio! Ma non ci dimentichiamo di Alfa” con una serie di emoticon delle mani alzate a festeggiarne il successo.

Un commento su cui gli utenti web si stanno ancora interrogando in quanto senza senso in riferimento al post. Per curiosità siamo anche andati a controllare i debutti degli ultimi singoli di Alfa: 75.433 per la super hit “Bellissimissima <3” nel giorno di uscita, e 85.934 per il nuovo brano, “Sofia“.

Sarà stato un errore di un social manager distratto o c’è forse sotto altro? Tutto può essere…