Ma il MEI promuove gli indipendenti a pagamento?

Le risposte del MEI (MEETING ETICHETTE INDIPENDENTI), e di altri siti, all’invio di un comunicato stampa su artisti emergenti.

Nelle scorse settimane ho oltrepassato “la barricata” e, da persona che negli ultimi anni si è principalmente occupata di scrivere articoli ricevendo da uffici stampa e produttori comunicati stampa, questa volta sono stato io a inviare un comunicato stampa relativo ad un’uscita di un mio artista. In realtà l’ho fatta inviare da una mia collega con a mail della mai etichetta.

Immaginavo che le risposte sarebbero state poche, faccio questo lavoro e conosco il carico di comunicati stampa che arrivano ogni giorno e quanto sia basso l’interesse per i cosiddetti artisti emergenti. Quello che non mi aspettavo, me ne avevano parlato ma non immaginavo fosse un fenomeno di tale portate, è il numero di offerte che mi sono arrivate per pubblicare a pagamento, anche da siti non decisamente sconosciuti.

Si va dall’offerta che, con soli 2 euro, ti pubblica il comunicato stampa, a quella in cui con una cifra che oscilla dai 30 ai 50 euro, puoi avere una recensione o un’intervista sui siti in questione. Ovviamente la recensione, che immagino sarà positiva, o l’intervista, te la devi fare da solo e, dopo il pagamento verrà pubblicata.

Meraviglioso oserei direi. Non si rischia nemmeno di avere uno degli odiati 4 o 5 come con le pagelle del nostro Fabio Fiume.

Tra le risposte che mi sono arrivate e le offerte davvero esilarante ce ne è una che mi ha lasciato di stucco…

Comunicato stampa e conseguente risposta del MEI

Nella mia mailing list da più di 1.500 contatti messa su in anni di lavoro c’è ovviamente il MEI, (MEETING ETICHETTE INDIPENDENTI) l’associazione che si occupa perlopiù di artisti indipendente e, di conseguenza, di molti emergenti. Tra l’altro, il loro sito, il meiweb in passato, quando utilizzavo uffici stampa esterni conosciuti da tutti, mi ha pubblicato dei comunicati.

Mi arrivano due mail in risposta dal MEI. La prima, da mei@materialimusicali.it, vuota, la seconda da questo indirizzo, mrktg.mei@gmail.com, con questo oggetto “PROMUOVI LA TUA MUSICA CON IL MEI“. In calce alla mail i contatti dell’associazione: mail (mrktg.mei@gmail.com, segreteria@materialimusicali.it), sito ufficiale e numero di telefono.

All’interno mi viene spiegato quanto segue:

“MEI

Buongiorno, con il presente messaggio vi vorremmo informare della possibilità di accedere ai nostri canali di promozione e sponsorizzazione, dedicati ad artisti, produttori musicali, uffici stampa, studi di registrazione ed etichette, offerti dalla rete di comunicazione digitale del circuito MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). Di seguito troverete la descrizione dei nostri pacchetti promozionali e del nostro nuovo pacchetto “Mei Promo Festival”(dedicato agli organizzatori di festival, spettacoli ed eventi musicali dal vivo) tutti pensati per promuovere e fare conoscere e diffondere la vostra musica con il MEI. Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione. Speriamo di poter presto collaborare insieme.“

Sotto questa introduzione mi vengono esposte una serie di offerte che, a seconda dei pacchetti, vanno dall’anteprima video sul loro sito all’inserimento della news sul singolo nella loro Newsletter, dalla segnalazione (?!?) per la classifica Indie Music Like all’intervista scritta sul sito passando per la pubblicazione sui social di un lancio/richiamo all’articolo.

Mail che mi confermano alcuni uffici stampa con cui ho collaborato, essere arrivata spesso anche a loro.

Ecco qualche esempio dei pacchetti proposti che vanno da 150 euro al mese + iva, per 1 mese a salire:

Pacchetto Silver → (1 mese) 150 EURO + IVA (Riservato ad un massimo di 4 artisti al mese.)

Anteprima del vostro videoclip sul sito www.meiweb.it

Promozione del singolo attraverso la nostra newsletter settimanale (150mila contatti)

Pubblicazione e promozione social su Facebook e Instagram del Mei

Invio e segnalazione uscita del singolo a più di 1000 contatti, radio, tv, web tv e alle classifiche radio e tv e segnalazione nella nostra classifica Indie Music Like

Segnalazione di news, video e altro materiale sul sito www.meiweb.it

Intervista scritta pubblicata sul sito www.meiweb.it.

Pacchetto Gold PLUS → (6 mesi) 550 EURO + IVA (Riservato ad un massimo di 4 artisti al mese.)

Il banner in homepage su www.meiweb.it

Anteprima del vostro videoclip sul sito www.meiweb.it

Promozione del singolo attraverso news per la nostra newsletter settimanale (100 mila contatti)

Segnalazione di tutte le news, video e altro vostro materiale sul sito www.meiweb.it

Invio e segnalazione uscita del singolo a più di 1000 contatti, radio, tv, web tv e alle classifiche radio e tv e attenzione su segnalazione di monitoraggi media per la Indie Music Like

Pubblicazione e promozione social su Facebook e Instagram del MEI

Intervista scritta pubblicata su www.meiweb.it.

Tra l’atro tutti tutti servizi che noi, come molti altri siti, diamo gratuitamente in quanto informazione musicale. Ad eccezione della vendita dei banner pubblicitari.

Ora essendo il MEI un’associazione che, dal 1995, fa del suo claim il supporto e la diffusione della musica indipendente e degli artisti emergenti, ed essendo che, dati pubblici, l’edizione del MEI 2022 è stata realizzata con il contributo di:

Comune di Faenza

Regione Emilia-Romagna

Emilia Romagna Music Commission

AFI – Associazione Fonografici Italiani

La BCC Ravennate Forlivese e Imolese

Confesercenti Ravenna

ERCultura

Camera di Commercio di Ravenna

SIAE

Nuovo IMAIE

Lazio Sound

Ministero della Cultura

Unione Romagna Faentina

Contribuiti non da poco (nel 2021 quasi 100.000 euro, qui il dettaglio reso pubblico dal sito del MEI) spero vivamente che la mail sia un FAKE e di essere smentito dall’Associazione. All Music Italia, come sempre, è a disposizione per pubblicare la risposta degli amministratori.