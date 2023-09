Che fine ha fatto Area Sanremo? A tre settimane dalla chiusura delle iscrizioni per Sanremo Giovani tutto tace

Mancano poco più di tre settimane al termine per le iscrizioni a Sanremo Giovani 2023 e tra gli addetti ai lavoro, ma non solo, anche tra tanti giovani artisti, gira una sola domanda: che fine ha fatto Area Sanremo?

Per chi non lo sapesse Area Sanremo è la manifestazione musicale organizzata per conto del Comune dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che dà la possibilità concreta ad alcuni artisti di arrivare al palco di Sanremo (questo fino al 2021) o a quello della finale di Sanremo Giovani.

Quali sono le principali differenze tra Sanremo Giovani e Area Sanremo? Andiamo a riassumerle.

Sanremo Giovani e Area Sanremo

Sanremo giovani è gestito direttamente dalla Rai e seguito in prima persona dal direttore artistico del Festival insieme ad una Commissione Artistica Musicale da lui scelta.

Per partecipare è necessario avere una casa discografica e inviare il materiale richiesto qui, dopo aver valutato di soddisfare tutti i requisiti. Il tutto entro il 15 ottobre 2023.

La prima fase di selezione avviene con ascolto privato del brano da parte della commissione anche se sono insistenti le voci che alcuni membri della Commissione Musicale si rechino nelle discografiche per ascoltare alcuni brani di persona.

Dopo l’ascolto privato vengono scelti i candidati che si esibiranno dal vivo a Roma e tra loro verranno individuati quindi i finalisti che concorreranno alla finale di Sanremo giovani di Dicembre.

Per quel che riguarda Area Sanremo le principali caratteristiche risiedevano nel fatto che non fosse necessario avere una casa discografica, che tutte le audizioni avvenivano con ascolto dei ragazzi dal vivo a Sanremo e che la commissione artistica fosse diversa, almeno fino all’ultimissima fase, da quella di Sanremo giovani.

La particolarità di questo Contest ha dato vita ad annate assolutamente da dimenticare in cui i ragazzi spendevano molti soldi tra iscrizioni, spostamenti e alloggi e in cui alcuni produttori influenti sembravano aver messo le tende con i propri artisti nella manifestazione, ad altre sicuramente più pregevoli. Compresa quella del 2021 in cui il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di Garante per i partecipanti (e la trasparenza) in un’edizione che vedeva in giuria Beppe Vessicchio, Franco Zanetti e Marta Blumi Tripodi, tra gli altri.

Aggiungerei che il lavoro deve essere stato fatto talmente bene che dopo quell’esperienza il sottoscritto, oltre ad aver aumentato considerevolmente il numero di nemici in agenda, non è stato più contattato nelle giuria di nessun Contest musicale. Rischi del mestiere.

Dallo scorso anno Area Sanremo è stato preso in mano dallo stesso Amadeus che lo ha reso nuovamente gratuito e ha scelto gli autori del Festival come primi selezionatori e auditori dei ragazzi. A seguire la stessa Commissione musicale del regolamento Rai da lui capitanata ha ascoltato dal vivo i ragazzi e scelto i vincitori che accedevano alla finale di Sanremo Giovani.

Una scelta che ha uniformato Area Sanremo a Sanremo Giovani con un grande numero di artisti sotto contratto con etichette discografiche e major che si sono iscritti al Contest.

Area Sanremo, che fine ha fatto?

Ad oggi, 21 settembre 2023, non si hanno notizie ufficiali sulla nuova edizione di Area Sanremo. Solitamente il regolamento era disponibile in un periodo che andava tra luglio/inizio agosto o fine agosto al massimo. Ad oggi invece non c’è nessuna notizia al riguardo.

Amadeus, attualmente in video con Affari tuoi e presto con Arena Suzuki (in onda il 23 e 27 settembre e il 4 ottobre) è già al lavoro su tre fronti del Festival di Sanremo: l’organizzazione dello show televisivo (che vedrà Gerry Scotti come co-conduttore), l’ascolto dei brani dei possibili big in gara e l’ascolto delle canzoni dei giovani.

Sul fronte Area Sanremo tutto tace a tre settimane dalla chiusura delle iscrizioni per il “regolamento discografico” a Sanremo Giovani.

Da quello che si apprende dal quotidiano Il Secolo XIX la convenzione tra Rai e comune di Sanremo nella persona del Sindaco Alberto Biancheri sarebbero ancora in essere, anche se in fase avanzata. Ricordiamo che per il sindaco il prossimo Festival sarà l’ultimo che lo vedrà in carica.

E siccome Area Sanremo fa parte di questa convenzione il ritardo riguarda anche la manifestazione. Ad oggi il concorso, che sicuramente vedrà ancora Amadeus alla guida, è bloccato.

Il sito è fermo allo scorso anno, non esiste un regolamento e non sono state aperte le iscrizioni ne c’è una data indicativa al riguardo.

Questo di sicuro ha scatenato il panico in molte etichette indipendenti che, non trovando l’alternativa e il suo regolamento, avranno spedito le loro proposte nell’affollato circuito discografico di Sanremo Giovani.

In attesa di notizie ufficiali è probabile in ogni caso che ai ragazzi che sceglieranno di iscriversi ad Area Sanremo verrà dato una tempistica maggiore rispetto alla scadenza del 15 ottobre del regolamento discografico visti i tempi ormai strettissimi.

Attendiamo notizie ufficiali e vi terremo prontamente informati.