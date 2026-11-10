Sabato 7 novembre, alle 17:22, Antonio Altini ha risposto per iscritto alle sette domande che gli avevo mandato il 5 novembre, prima della scadenza delle 18 che gli avevamo dato. Riguardano il contratto firmato a luglio con il cantautore Diego Nicolosi, in arte Papillon, i conti usati per i pagamenti e i rimborsi promessi agli artisti.

Altini ha chiesto di pubblicare le sue risposte integralmente. Come avevo scritto nel capitolo pubblicato insieme a questo, dedichiamo loro lo stesso spazio dato al racconto di Diego, senza tagli.

Una cosa, intanto, Altini l’ha mantenuta. Nella seconda risposta confermava “in modo assoluto” il rimborso a Diego entro la data pattuita, il 10 novembre: quel giorno, alle 13:59, Diego ha ricevuto tutti i 700 euro con un bonifico istantaneo, come mostra la ricevuta che ci ha mandato.

Ogni risposta è preceduta dalla nostra domanda, così come l’abbiamo mandata: dalla domanda 4 abbiamo tolto solo l’indirizzo email del conto PayPal. In coda riportiamo i documenti sui punti in cui la versione di Altini e le carte non coincidono.

La premessa di Antonio Altini: risponde prima della scadenza

Egregio Direttore Longo, Non avendo ricevuto conferma formale in merito alla mia richiesta di proroga al 10 novembre, e volendo evitare in ogni modo che il mio silenzio possa essere frainteso o strumentalizzato, ho deciso di inviarle le mie risposte definitive entro la scadenza originaria di oggi alle 18:00. Il mio legale mi aveva sconsigliato di rilasciare dichiarazioni in questo momento di accanimento mediatico. Tuttavia, per difendere la mia dignità umana e professionale, scelgo di metterci la faccia e rispondere in modo trasparente. Le chiedo di pubblicare queste risposte integralmente. Di seguito le mie risposte punto per punto:

Le risposte di Antonio Altini, domanda per domanda

Domanda 1. Il 21 luglio 2026 lei ha firmato con l’artista Diego Nicolosi (Papillon) un contratto per 24 concerti da consegnare entro il 15 settembre, ricevendo un acconto di 700 euro. Ci risulta che entro quella data il calendario non sia stato consegnato e che il 17 settembre sia stata proposta una data. È corretto? Per quale motivo le altre date non sono arrivate?

Confermo la firma del contratto e l’acconto. Questo accordo è nato in totale trasparenza tra me e l’artista, dopo che ci ha fatto conoscere il suo ufficio stampa e la sua precedente discografica. Ho reputato il suo progetto interessante da affiancare, come opening, alcuni artisti con cui collaboro, e il lavoro di booking era concretamente in corso. Il 17 settembre, dopo aver concordato di comune accordo una proroga informale sulla consegna delle date, gli ho infatti inoltrato la proposta formale per una prima data confermata, a cui ne avrebbero fatto seguito altre di lì a brevissimo. Tuttavia, proprio mentre il lavoro stava producendo i primi risultati, l’artista si era già lasciato suggestionare e spaventare da vecchi articoli, in primis il vostro. Preso da questo allarmismo, ha deciso unilateralmente di interrompere il rapporto, chiedendo la restituzione della somma. Si è trattato quindi di un rapporto professionale interrotto prematuramente per esclusiva volontà e timore dell’artista, non certo di una truffa. Ad onor di cronaca la restituzione doveva avvenire inizialmente il 10 Ottobre, successivamente concordata, su richiesta del sottoscritto, per il 10 Novembre.

Domanda 2. Nelle sue mail del 16 e del 18 ottobre si è impegnato a restituire i 700 euro “entro e non oltre il 10 novembre 2026”. Conferma questo impegno?

Confermo in modo assoluto. L’impegno verrà rispettato entro la data pattuita.

Domanda 3. Il 25 luglio ha chiesto allo stesso artista un prestito di 450 euro per un’emergenza; l’artista le ha prestato 50 euro, che lei ha restituito il 29 luglio. Vuole spiegarci il contesto di quella richiesta?

È stata una richiesta legata a una momentanea e imprevista mancanza di liquidità operativa. Il fatto stesso che l’importo prestato sia stato restituito nel giro di soli quattro giorni dimostra l’esatto contrario di ciò di cui vengo accusato, non c’è mai stata alcuna intenzione di sottrarre denaro o di “truffare”, ma solo la necessità di risolvere un’urgenza logistica in totale trasparenza e collaborazione.

Domanda 4. Nei contratti che abbiamo esaminato il pagamento è indicato, oltre che a lei, anche su un conto PayPal e, in un caso, con bonifico a una terza persona. Che rapporto hanno questi conti con Altini Cose?

Il conto PayPal menzionato era stato originariamente aperto e utilizzato per raccogliere delle libere offerte per un evento passato. Essendo un conto già attivo e funzionante, l’ho semplicemente mantenuto in uso come appoggio logistico per alcune transazioni, senza alcun problema o anomalia. Per quanto riguarda il bonifico intestato a una terza persona, si è trattato di una misura pratica e temporanea. In quel periodo specifico stavo affrontando una momentanea impossibilità di operatività bancaria diretta. Per non bloccare le lavorazioni, mi sono affidato a questa persona che ha fatto esclusivamente da tramite amministrativo, sia per la ricezione che per l’invio dei bonifici. Si è trattato di una semplice delega operativa e tracciabile, necessaria per superare un ostacolo tecnico momentaneo.

Domanda 5. Nei contratti del 2026 compare un patto di riservatezza che vieta all’artista di divulgarne il contenuto. Qual è la funzione di questa clausola?

È una normalissima clausola di riservatezza che tutela le condizioni commerciali, i cachet e gli accordi strategici introdotta successivamente rispetto ai precedenti accordi per evitare che le condizioni economiche pattuite in via confidenziale con un artista o un locale vengano usate strumentalmente per fare leva su altre trattative.

Domanda 6. Un locale ci ha segnalato di averle versato a marzo 2026 un acconto per un concerto di fine ottobre, acconto che secondo il locale non sarebbe arrivato alla band. Qual è la sua versione?

In merito a questo specifico episodio, c’è stata di mezzo una complessa dinamica personale con una persona su cui preferisco non scendere nei dettagli. Di fatto, a causa di questa situazione contingente, è stata purtroppo la band a prendere la decisione di annullare la data a causa del ritardo per non aver consegnato l’acconto (equivalente a quasi l’Intero cachet) accordato. Preso atto di questo, ho provveduto a restituire integralmente l’acconto in via diretta al locale. Ci tengo peraltro a precisare che la band, se avesse deciso di suonare, avrebbe comunque percepito regolarmente quanto pattuito, lo avrebbe ricevuto soltanto con un po’ di ritardo a causa del disguido logistico sopracitato, ma il compenso era assolutamente garantito e in gran parte dato in anticipo. A riprova di tutto questo, conservo tutte le distinte e le contabili bancarie che testimoniano la restituzione al locale, tra cui un primo acconto versato alla cooperativa del progetto musicale coinvolto. La pendenza economica è documentalmente risolta. Mi dispiace molto per la serata saltata, perché ero il primo che voleva si facesse, ma non ritengo che la responsabilità di questa rigidità sia da imputare esclusivamente a me. Sono convinto che, con un po’ più di tranquillità ed elasticità, l’evento si sarebbe potuto svolgere regolarmente. Al contrario, ho dovuto purtroppo fronteggiare in privato atteggiamenti e toni che reputo molto più gravi del ritardo in sé. Ad ogni modo la questione è definitivamente chiusa.

Domanda 7. Nella replica del 26 maggio si impegnava a “sanare ogni pendenza al 100%”. Quanti rimborsi ha completato da allora?

Sto provvedendo con le restituzioni quotidianamente. Non fornisco più l’elenco della mia contabilità interna per non alimentare ulteriori polemiche, ma i pagamenti partono costantemente e sono tutti documentabili con le relative contabili. Sono state chiuse diverse posizioni e altre stanno per essere chiuse nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Rinnovo ancora una volta l’invito a chiunque debba ancora finalizzare la propria posizione a scrivere ad altinicose@gmail.com.

La dichiarazione finale di Altini

Vorrei che mi fosse concessa questa dichiarazione, che in parte ricalca la prima replica che scrissi, io lavoro in questo settore da diversi anni e sono stato coinvolto in oltre 3500 concerti. Ho dedicato la mia vita professionale e buona parte di quella privata alla musica dal vivo, in ogni sfaccettatura di eventi e situazioni, mettendoci sempre la faccia, un impegno totale e raccogliendo una buona stima generale. In un periodo della mia vita ho commesso un grave errore di valutazione sul carico di lavoro che potevo sostenere per questo servizio che avevo ideato per soddisfare le richieste da parte di progetti emergenti, le cui intenzioni erano diametralmente opposte a come purtroppo si è concluso per diverse persone, finendo in un cortocircuito logistico e amministrativo. Di questo mi assumo ogni responsabilità, mi spiace e mi scuso immensamente, sto riparando a questo errore rimborsando chi di dovere, quotidianamente, transazione dopo transazione. Ritengo ci sia una differenza sostanziale tra un collasso organizzativo e una “truffa” o un “sistema” criminale. Niente di tutto questo è nato in maniera truffaldina. La gogna mediatica, i processi sommari sui social e il linciaggio pubblico che sto subendo stanno distruggendo non solo la mia figura professionale, ma anche la mia salute e la serenità personale mia e di chi mi sta intorno. Lascio alla vostra coscienza e deontologia professionale valutare il confine tra diritto di cronaca e accanimento mediatico. Ho risposto a ogni singolo punto, il mio obiettivo è continuare a lavorare serenamente, per chiudere le ultime posizioni aperte, senza dovermi difendere ogni giorno da offese private, sensazionalismi o giudizi sommari da parte di chi nemmeno mi conosce, oltre che continuare a fare del bene alla musica nelle mie possibilità. Come ultima, ma solo in ordine di apparizione non di personale importanza, ci tengo di cuore a ringraziare inoltre tutta la solidarietà ed affetto sincero avuto dalle persone che mi conoscono professionalmente e personalmente. Rimango a disposizione Cordiali saluti Antonio Altini

Nota della redazione: proroga, rimborso, prestito e PayPal nei documenti

Sulla proroga di settembre. Il 15 settembre Diego accetta 12 aperture entro il 18 settembre al posto delle 24 date. Il 17 settembre alle 16:18 Altini propone una data, il 6 novembre a Seregno. Alle 18:29 Diego gli scrive che il contratto non è stato rispettato e chiede indietro i 700 euro.

Sul rimborso spostato al 10 novembre. La nuova scadenza la fissa Altini nella mail del 16 ottobre, sei giorni dopo quella del contratto. Nella stessa mail Altini scrive: “Riconosco che il termine del 10 ottobre era quello pattuito e mi scuso per il ritardo”. L’impegno è rispettato: il 10 novembre, alle 13:59, Diego riceve tutti i 700 euro con un bonifico istantaneo, come mostra la ricevuta che ci ha mandato.

Sul prestito di luglio. I 50 euro prestati il 25 luglio tornano a Diego il 29 luglio. Il 2 agosto Altini gli chiede di nuovo 50 euro, con la promessa di renderli il giorno dopo entro le 19. Diego risponde che non può.

Sul conto PayPal. In più contratti che abbiamo letto compare come alternativa al bonifico per pagare l’agenzia. In una chat del luglio 2024 con un altro artista, Altini lo chiama “la nostra biglietteria”.

Sui contratti. Il 10 novembre Altini ci ha scritto: “Ho smesso di fare quel tipo di accordi da tempo”, e ci ha sfidato a trovarne uno recente.

Il contratto di Diego è del 21 luglio 2026: anticipo con bonifico istantaneo il giorno della firma e calendario entro una scadenza, come quelli del 2023 e del 2024.

Sul patto di riservatezza. Altini lo definisce “una normalissima clausola di riservatezza”, che tutela cachet e condizioni commerciali. Ma in un contratto di booking con un artista emergente, che paga in anticipo per avere delle date, ci chiediamo che cosa ci sia da tenere riservato.

Sui rimborsi. Nella stessa mail Altini scrive che gli serviranno “fino a due anni per sanare ogni singola pendenza”, e che se non potrà lavorare in pace non avrà “le risorse per rimborsare i ragazzi”.

Lo stesso argomento Altini lo aveva usato con noi già a maggio. Dalla fine di maggio a novembre su questa vicenda non abbiamo scritto una riga, mentre le segnalazioni continuavano ad arrivare.

Sui “gossipari”. Sempre il 10 novembre Altini conferma di aver usato questa parola: con “gossipari” intende, scrive, “un certo modo di fare giornalismo che fa leva sul gossip per la ricerca del click”. Il nostro lavoro parla per noi, nient’altro da aggiungere.

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