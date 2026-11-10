A maggio scorso abbiamo raccontato la storia di Antonio Altini, agente di booking con Altini Cose, e degli artisti emergenti che raccontano di avergli pagato in anticipo concerti mai svolti, o svolti solo in parte. Lui ha replicato e si è impegnato a “sanare ogni pendenza al 100%”. Speravamo che la storia si chiudesse lì.

Il 21 luglio, due mesi dopo, un cantautore, che riceve il contatto di Altini da un’etichetta discografica, firma con lui un contratto per 24 concerti e gli versa 700 euro di anticipo. Si chiama Diego Nicolosi, in arte Papillon.

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Il 15 settembre scade il termine per consegnargli le date, e il calendario non c’è. I 700 euro tornano a Diego solo il 10 novembre, l’ultimo giorno che Altini si era dato.

Il pomeriggio del 15 settembre Diego manda ad Altini il nostro articolo di maggio, che qualcuno gli ha inoltrato. La risposta arriva in pochi minuti su WhatsApp: “E dai retta un articoletto di gossipari”.

Ho in mano il contratto, la chat e le mail che Diego mi ha mandato, e sabato 7 novembre l’ho sentito al telefono. Ha scelto di metterci il nome e la faccia, cosa che in questa storia non fanno in molti.

La storia di Diego e Altini, data per data

Data Cosa succede 21 luglio Diego firma per 24 concerti e versa 700 euro 25 luglio Altini chiede 450 euro per un’emergenza, Diego gliene presta 50 29 luglio I 50 euro tornano a Diego 2 agosto Altini chiede altri 50 euro, Diego dice no 15 settembre Scade il termine per il calendario: le date non ci sono. Diego accetta 12 aperture entro il 18 17 settembre Altini propone una data, il 6 novembre a Seregno. Diego chiede indietro i 700 euro 10 ottobre Scade il termine del rimborso: il bonifico non arriva 16 ottobre Altini sposta il rimborso al 10 novembre 10 novembre Alle 13:59 Altini restituisce i 700 euro con un bonifico istantaneo, cinque giorni dopo le nostre domande

Il contratto del 21 luglio: 24 concerti, 700 euro da pagare subito

Altini Cose si impegna a organizzare 24 concerti, con il calendario da consegnare entro il 15 settembre 2026 e le date fra il 15 ottobre e il 30 maggio 2027. All’agenzia vanno 1.400 euro: i primi 700 subito, con bonifico istantaneo entro il giorno della firma, gli altri alla consegna del calendario.

Se il calendario non arriva, il contratto promette la restituzione entro il 10 ottobre. All’artista spetta un minimo di 200 euro a concerto. Facciamo i conti: 24 date da 200 euro fanno 4.800 euro, contro i 1.400 dati all’agenzia. Sulla carta i numeri tornano e rendono allettante la proposta.

Solo che il contratto non dice chi paga quei 200 euro né quando. Diego lo chiede il 5 agosto e Altini risponde: “La modalità e i tempi di riscossione sono decisi di volta in volta”. Provate voi a far valere un compenso così.

Il contatto di Antonio Altini arriva da un’etichetta discografica

Diego ad Altini non ci arriva da solo. Il contatto glielo passa l’etichetta discografica con la quale aveva firmato un accordo di collaborazione artistica. Diego racconta che, tramite i suoi collaboratori, l’etichetta gli aveva già confermato che Altini è una persona seria, prospettandogli anche delle date in abbinamento a uno specifico artista noto.

Un’etichetta con nomi e cognomi importanti alle spalle, di quelli di cui un emergente si fida. E infatti Diego si fida.

L’11 maggio 2026 l’etichetta chiude il rapporto con lui e gli indica di rivolgersi direttamente ad Altini, che aveva già preparato il contratto, per la parte dei live. Lo stesso giorno Altini gli inoltra quello che aveva scritto all’etichetta: “un tour capillare in club e rassegne selezionate”, con un elenco di 15 locali in tutta Italia.

“Ho dato per scontato che tutte queste persone, che sono più di una, abbiano fatto delle verifiche”, mi dice al telefono. A settembre, quando Diego racconta all’etichetta com’è andata, gli rispondono che la loro indicazione non era un invito a firmare con Altini.

A maggio Diego i soldi per firmare non li ha. Ricontatta Altini il 20 luglio e il giorno dopo riceve il contratto, con una richiesta: “Ti chiedo la cortesia di farlo in modalità istantanea per favore”.

Perché un bonifico istantaneo, per un contratto appena ricevuto? “Se l’etichetta fornisce questo contatto vuol dire che Altini, come spiegatomi dall’etichetta stessa per tramite dei suoi collaboratori, è un professionista, pertanto non ho messo in discussione la modalità di pagamento indicata da Altini”, mi spiega Diego.

Anche Altini, racconta Diego, fin da subito gli conferma quanto già prospettato dall’etichetta: le date in abbinamento a un artista noto.

Alle 13:08 manda la ricevuta dei 700 euro. Quattro minuti dopo Altini gli scrive “Welcome on board ufficialmente”.

Quattro giorni dopo la firma, Altini chiede 450 euro

Il 25 luglio, alle 22:07, Altini scrive a Diego “Perdonami per l’orario”. Alle 22:34 arriva il motivo, “Ho un’emergenza”, e un minuto dopo la richiesta: “Con discrezione, hai possibilità di girarmi letteralmente 450€ fino a domani sera?”. Sono passati solo quattro giorni da quando Diego aveva versato i suoi 700 euro.

Subito dopo Altini aggiunge “Sto già lavorando per te”, inviandogli una foto che, racconta Diego, ritrae dal vivo l’artista noto con cui sarebbe dovuto essere abbinato nel tour di date. Diego quella cifra non ce l’ha. Gli propone di usare i 700 euro appena versati, per poi reintegrarli. Altini replica: “Li ho contanti a casa”.

“Inizio a dubitare. Dico: ma possibile? Un professionista mi chiede questi soldi”, mi racconta. Allora lo chiama: “Guarda, io non ti conosco. Se hai bisogno, massimo posso fare 50 euro”.

Alle 23:01 Diego gli manda comunque 50 euro con un bonifico istantaneo, presi dai meno di 100 euro che aveva sul conto. Altini promette di renderli la sera dopo, poi “Entro le 19:00” del 27 luglio. Alle 19:16 di quel giorno Diego non ha ancora ricevuto niente.

I 50 euro tornano solo il 29 luglio con un bonifico ordinario, e Altini commenta: “come vedi serenità e serietà”. Il 2 agosto, alle 16:29, scrive di essere al lavoro per Diego: “sto mettendo giù il calendario”. Due ore dopo Altini torna a chiedere soldi.

“Perdonami una cosa Diego, riesci a farmi la stessa cortesia di Sabato scorso? Domani entro le 19:00 te li rendo, letteralmente 50€”. Questa volta Diego dice di no.

“A quel punto io mi allarmo e dico: c’è qualcosa che non va”, mi racconta. “L’emergenza capita una volta. Se diventano due, tre, non è più un’emergenza”.

Da lì comincia a fare domande sul contratto. Il 5 agosto Altini gli scrive: “Ti invito però ad avere un atteggiamento meno paranoico, non vorrei che si perdesse tempo”. Un artista chiede chi lo pagherà e quando, e si sente dare del paranoico.

Il 15 settembre: nessun calendario e “un articoletto di gossipari”

Alla scadenza Diego chiede le date. Altini risponde che entro il giorno dopo non ce la fa: per le date con l’artista che gli aveva promesso serve tempo, mentre per qualche apertura ad altri cantautori “entro qualche giorno posso riuscire”. Diego accetta 12 aperture entro il 18 settembre.

Nel pomeriggio arriva il link del nostro articolo. Altini risponde “Storie vecchie” e “C è anche una mia replica”. Vero, c’è: l’abbiamo pubblicata per intero con la sua promessa, del maggio scorso, di saldare i conti in sospeso con gli emergenti, non di aprirne di nuovi.

Poi il tono sale: “Perché hai a che fare con un professionista, capito?”, “Dovrei essere io nervoso, chiaro?”, “Sono ad un attimo che divento una bestia”.

Alle 17:33 chiude così: “Mi faccio vivo io e, passami il termine per cui mi scuso: non mi rompere ulteriormente”. Alle 17:40 si scusa per i messaggi, perché “puoi immaginare quando mi innervosisca quel tipo di messaggio”. Quel tipo di messaggio era il link a un nostro articolo che raccontava una storia simile a quella di Diego.

Il 17 settembre arriva una data sola, il 6 novembre a Seregno

Il 17 settembre, alle 16:18, Altini propone a Diego il 6 novembre all’Arci Tambourine di Seregno, in apertura a un altro artista. È una data su 24, proposta due giorni dopo la scadenza, in uno dei 15 locali dell’elenco di maggio.

Due ore dopo, un giorno prima del termine per le aperture, Diego gli scrive che il contratto non è stato rispettato e chiede indietro i 700 euro entro il 10 ottobre, come prevede il punto 1.3.1.

Altini risponde in tre messaggi: “Ti ho chiesto disponibilità”, “Ed entro domani ne avrei consegnati altri”, “Se vuoi dare retta ad altri e non a me fai pure. D’accordo ciao”.

Il 21 settembre Diego gli scrive che si riserva di presentare querela. La risposta di Antonio Altini arriva in un quarto di minuto: “Prego di non scrivermi più”, “E di attendere il rimborso entro il 10 Ottobre”, “Non commento ulteriormente”.

Il rimborso spostato al 10 novembre, e pagato quel giorno

Il 10 ottobre passa senza che arrivi il bonifico concordato. Il 16 ottobre Altini scrive a Diego: “Riconosco che il termine del 10 ottobre era quello pattuito e mi scuso per il ritardo”. Spiega di non aver potuto pagare “a causa di un imprevisto ritardo nei flussi di cassa”.

Poi fissa lui una nuova data: “Ti assicuro che la somma ti sarà accreditata entro e non oltre il 10 novembre 2026”. Due giorni dopo, in un’altra mail, conferma il suo “impegno inderogabile” a fare il bonifico entro quel giorno.

Il 10 novembre, alle 13:59, Altini restituisce a Diego tutti i 700 euro con un bonifico istantaneo: lo dice la ricevuta che Diego ci ha mandato. Ha rispettato l’ultima scadenza, quella che si era dato da solo.

Siamo convinti, alla luce delle storie che ci sono state raccontate negli scorsi mesi, che senza le nostre domande e senza sapere che Diego ci aveva raccontato tutto, quel bonifico il 10 novembre non sarebbe arrivato.

Diego ci ha detto che, con i soldi restituiti, nei prossimi giorni farà la remissione della querela che aveva presentato a ottobre.

“Sto facendo con grande fatica, continuando a fare alla mia età un lavoro part-time pur di fare dall’altra parte musica, perché sento che voglio fare questo”, mi dice Diego al telefono. “A me anche 400 euro sono dei soldi, sono tanti”.

Se a qualcuno sembra una cifra esigua, si ricordi quanti musicisti in questo paese fanno due lavori.

Lo stesso modello di contratto dal dicembre 2023

Il contratto di Diego è praticamente identico agli altri che ho ricevuto da emergenti nella situazione con Altini. Il più vecchio che ho letto è del 16 dicembre 2023, firmato da una band: sette concerti nel 2024 e 750 euro con bonifico istantaneo entro le 17 dello stesso giorno. Cinque mesi e mezzo prima dell’inizio del periodo dei concerti.

Lo stesso testo torna nel contratto di Neno del marzo 2024 e in altri due del luglio e del dicembre 2024. Ogni volta una scrittura privata con foro a Milano, la stessa nota sull’articolo 1322 del codice civile e l’anticipo con bonifico istantaneo il giorno della firma.

In quello di Diego, che ricordiamo arrivare dopo la nostra inchiesta, c’è una clausola in più, un patto di riservatezza che vieta di divulgarne il contenuto. A cambiare sono anche i conti correnti.

Due artisti, nel luglio e nel dicembre 2024, pagano sullo stesso conto UniCredit intestato ad Altini; Diego paga su un altro conto, sempre a suo nome.

In più contratti c’è come alternativa un conto PayPal che Altini in chat chiama “la nostra biglietteria”.

Nell’ottobre 2025 compare anche un altro nome di agenzia: un contratto del 3 ottobre è intestato a Si Gira Concerti, ma ha la stessa sede di quello di Altini Cose firmato quattro giorni dopo da un altro artista.

I due contratti dell’ottobre 2025 hanno anche lo stesso modello e gli stessi estremi di pagamento: un bonifico istantaneo a una terza persona oppure lo stesso PayPal.

Anche le richieste di soldi a chi ha appena pagato non riguardano solo Diego. Nel giugno 2025 Altini chiede a un altro artista 100 euro su PayPal “letteralmente per 48 ore”, e una settimana dopo 30 euro in cambio di “un paio di date in più” nel calendario del tour promesso.

Quando tocca ad Altini restituire, le spiegazioni si somigliano. A Neno, secondo la denuncia presentata nell’ottobre 2024, manda le ricevute di due bonifici che non arrivano mai: la banca del ragazzo gli dirà che nessuna operazione è stata fatta.

A un altro artista, nel giugno 2026, Altini scrive di avergli mandato “gli ultimi 32€ che avevo”. A Diego parla di flussi di cassa. Il bonifico istantaneo, insomma, vale e funziona solo in una direzione, almeno fino a oggi.

Le risposte di Antonio Altini, pubblicate per intero

Qualche giorno fa abbiamo mandato ad Antonio Altini sette domande su questi fatti per permettergli di dare la sua versione. Le risposte sono arrivate il 7 novembre, insieme a una lettera, con la richiesta di pubblicarle integralmente.

In una mail del giorno prima Altini aveva scritto: “Rifiuto categoricamente l’accusa di truffa che mi viene mossa contro in rete e trovo ingiusto essere dipinto per ciò che non sono”. Alle sue risposte in forma integrale dedichiamo lo stesso spazio che qui abbiamo dato a Diego, in un articolo pubblicato insieme a questo.

NuovoIMAIE, SLC-CGIL, KeepOn LIVE, Arci, SIAE, Assomusica e AssoConcerti… Possibile che nessuno possa fare nulla per questi ragazzi?

Questi ragazzi, quando possono, fanno denunce, come è giusto che sia. Anche se ovviamente ripongono poche speranze in una risoluzione che li tuteli.

In diversi stanno anche agendo per vie legali per riavere i loro soldi. Ma i tempi della giustizia sono lunghi e Altini, secondo quanto ci raccontano gli artisti, non ritira le raccomandate.

Senza scordarsi che per un emergente come Diego, che si mantiene da solo e porta avanti il suo progetto musicale, spendere soldi di propria tasca per pagare un avvocato senza sapere se rivedrà i suoi soldi è un investimento difficile da affrontare. Molti hanno lasciato perdere proprio per questo.

Per noi questa storia non è una notizia, è l’ennesima situazione nel mondo della musica in cui a pagare sono emergenti non tutelati che inseguono il proprio sogno e, in un sistema sempre più chiuso, da quello dei live al mondo discografico, si aggrappano a ogni speranza.

Per questo riteniamo che le associazioni di categoria che operano nel mondo della musica non dovrebbero lasciarli soli. Invitiamo NuovoIMAIE, SLC-CGIL, KeepOn LIVE, Arci, SIAE, Assomusica e AssoConcerti a contattarci se disponibili a fare qualcosa di concreto.

Al di là dei grandi numeri dei live che arrivano nei comunicati, ci sono molti artisti emergenti così disperati da essere disposti a pagare in anticipo pur di suonare.

C’è chi, sotto i nostri post, parla di gogna mediatica. Raccontiamo le storie di questi ragazzi per due motivi. Il primo è non farli sentire soli e abbandonati, visto che le associazioni tacciono, nonostante abbiamo cercato di portare la vicenda alla loro attenzione.

Il secondo è evitare che, al di là del nome in questione, altri ragazzi finiscano in situazioni come questa. Da queste storie bisogna imparare una cosa: i veri professionisti, nella discografia come nei tour, non ti chiedono soldi, soprattutto in anticipo, e soprattutto se sono loro a cercarti.

E comunque no, noi non siamo gossipari. Siamo persone che si espongono per aiutare ragazzi che sognano di fare musica e su cui nessuno accende mai la luce.

Chi ha avuto esperienze simili può scrivere a direttore@allmusicitalia.it: le segnalazioni restano riservate e nessun nome viene pubblicato senza consenso scritto. Su questa situazione torneremo nei prossimi giorni.

Foto di Dan Persoglio