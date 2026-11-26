Oggi, alla Triennale, c’è stata la conferenza stampa del lancio del nuovo album di Elisa, Kintsugi, il primo che intende, già dal titolo, trarre il buono da un periodo non roseo, i fili d’oro a riparare un vaso rotto, lei. Al termine della conferenza, la proiezione del film “Kintsugi… e sono la mia opera”, che uscirà al cinema in tre grandi eventi. L’album promette più di quel che mantiene. Il film è il giusto contraltare del disco, stesso livello di aspettative deluse, solo molto più palloso.

Video Killed the Radio Star. Avevo dieci anni quando è uscita questa canzonetta destinata a fare un successo clamoroso, Trevor Horn, poi dietro a un sacco di altre hit, e Geoff Downes gli artefici di quel piccolo miracolo di synth, Buggles il nome della band. Brano profetico, perché per decenni sarebbe poi stata MTV, o comunque l’idea che dietro MTV stava, a dettare la linea, almeno in fatto di pop. MTV sarebbe sbarcata in Italia nel settembre del 1997, praticamente in contemporanea a quando io sono sbarcato a Milano, anticipata, è storia, da VideoMusic, da Castelvecchio Pascoli.

Sleeping in Your Hand è uscito diciotto anni dopo il successo dei Buggles, ai tempi di Video Killed the Radio Star Elisa non aveva neanche due anni. L’ho vista, come molti, e quindi sentita, MTV era un ottimo modo per far conoscere artisti, ma è chiaro che la sua natura prevedeva che l’occhio avesse la sua parte anche più delle orecchie, dentro la mia televisione, lì nel monolocale dove ho vissuto per poco meno di un anno, un monolocale vero, una stanza dove c’era tutto, dalla cucina alla camera da letto, e un bagno, quasi più grande della sola stanza abitabile.

L’ho visto e come molti ho pensato si trattasse di una giovane artista internazionale, l’inglese perfetto, ma soprattutto i suoni perfetti, quelli di quel periodo lì, quel look vagamente björkiano e tutto il resto. L’album che ne seguirà, ancora a confermare quell’idea di giovane aspirante star internazionale, Pipes & Flowers, sempre in quei giorni lì.

Elisa Toffoli, dal Friuli e non da Bristol

Roba da archeologia, oggi. Novecentesca. Perché col tempo abbiamo scoperto che Elisa di cognome faceva Toffoli, e non, che so?, Allen, che veniva dal Friuli Venezia Giulia e non da Bristol, che insomma era italiana e pure che aveva fatto il suo esordio pubblico, novecentesco e pop anzichenò al Karaoke di Fiorello, strano che non la si sia vista citata in Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883 di Sydney Sibilia.

Io, personalmente, l’ho conosciuta negli uffici di Tutto Musica, giornale che in qualche modo è legato a questo sito, verso la fine del 2004, e quindi verso la fine di quel magazine, nell’autunno del 2004, in occasione dell’uscita di Pearl Days, quarto album di studio, quinto complessivo, prodotto da quel Glen Ballard già alle spalle del successo di Alanis Morissette. Credo ai tempi di essere stato il solo a averne parlato bene, per altro stupendo molti, visto che lì in quelle fila ero considerato una sorta di serial killer che stroncava tutti. Serial killer io, pensa te.

In realtà non è vero. L’avevo conosciuta nel 2003, appena dopo capodanno. L’occasione era il mio primo pezzo di copertina per quella rivista, Tutto Musica, che coincideva anche con la prima copertina degli artisti che su quella copertina erano finiti, Elisa, appunto, ma principalmente Federico Zampaglione dei Tiromancino, e Meg. I tre, infatti, avevano collaborato in un brano del nuovo album della band romana, Nessuna certezza, contenuto nell’album In continuo movimento, e io e Luca Del Pia, il fotografo che faceva coppia con me, ce ne eravamo andati in una cascina dalle parti di Ciampino o Fiumicino, ricordo solo che c’erano aerei che partivano e atterravano di continuo, per fare intervista e servizio fotografico. Una cosa organizzata bypassando uffici stampa e case discografiche, durante le vacanze di Natale, come piace a me.

Dico questo, so che ho fatto una lunghissima premessa, ma stanotte sono stato poco bene e questo passa il convento, per dire che io sono affezionato a Elisa, legata a un momento importante della sua carriera, al punto che anni dopo ho scritto un libro su di lei, libro che però, forse come questo pezzo, ha fatto piuttosto i*******e i suoi fan, e che io sappia anche lei, perché dentro quelle pagine elogiavo quel che c’era da elogiare, ma criticavo quel che c’era da criticare.

E da quel momento in poi, va sottolineato, a mio immodesto avviso di cose da criticare ce ne sono molte, senza star qui a entrare nello specifico l’adolescenza di ritorno del periodo poppissimo, le frittate cucinate a Amici, le copertine coi gattini, le tante, troppe canzoni irrilevanti, a fronte di una partenza invece col botto. Una grande possibilità che però non si è espressa quasi più a quei livelli, ingenerosamente non starò qui a elencare i picchi verso l’alto, in fondo non ho indicato troppo neanche quelli verso il basso.

Kintsugi, il nuovo album di Elisa

Dico questo anche per un altro motivo, oggi, alla Triennale, c’è stata la conferenza stampa del lancio del suo nuovo album, Kintsugi, il primo dopo la sua separazione dal marito Andrea Rigonat, anni di matrimonio e due figli, il primo dopo un’estate molto alla Spring Break, viaggi in Islanda con Dardust, Emma e altri, video marittimi a bordo di motoscafi, insomma, quello che dopo una separazione ci si potrebbe anche aspettare, il primo dopo aver raccontato di una violenza subita da bambina, insomma, il primo che intende, già dal titolo, trarre il buono da un periodo non roseo, i fili d’oro a riparare un vaso rotto, lei.

Al termine della conferenza, diceva il flyer di invito, la proiezione del film Kintsugi… e sono la mia opera. Film che uscirà al cinema, in tre grandi eventi.

Ora, se nel volgere degli anni Settanta, come a inaugurare il decennio successivo, i Buggles ci dicevano che sarebbero stati i video a uccidere le star delle radio, fatto evidentemente non avvenuto, visto che le radio sono ancora lì nonostante lo streaming, assai più pericoloso, spingendo quindi tutti gli artisti a cimentarsi da quel momento in poi con l’arte del videoclip, sembra che oggi se non fai un film su di te, sulla tua storia, su un tuo momento particolare, un tuo concerto, il c***o che ti pare, non sei nessuno.

Un dispendio di energie e di ego che ha toccato davvero tutti, e lo dice uno che negli anni ha anche scritto uno di quei film, della serie sputo sul piatto dove mangio, ma del resto ci mangio io, potrò pur fare quel che voglio, no?

Kintsugi, le canzoni del disco di Elisa

Ora, di fronte a tutto questo, un album che già nelle intenzioni intende mettere una artista a nudo, artista che tanto bene ha fatto su certi fronti, penso ai live, e al San Siro conquistato, a differenza dei suoi colleghi, passo dopo passo, tanto quanto ha fatto malino su altri, a parte rare virate verso l’alto la sua carriera da anni ci presenta un piatto piuttosto insipido come unico pasto sul menu, e film, noi saremmo portati a aspettarci qualcosa di sorprendente, di meraviglioso, un ritorno alla vita, non solo sul fronte personale, e questi sono ovviamente c***i suoi, ma soprattutto sul fronte artistico, la presenza sventolata ai quattro venti di Dardust al suo fianco, penso alla Montecristo di Jovanotti, uno che mica per niente proprio ieri sera ha presentato il suo Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, film autobiografico, allo Spazio Anteo, alla presenza di star della tv come della politica (incredibile avventura, leggenda, ultimamente chi racconta le vite degli artisti esagera un filo con le iperboli).

Saremmo giustificati perché, in fondo, ce lo auguriamo, non solo per l’affetto personale che nutro verso Elisa, e qui sono passato in maniera anche violenta da una prima persona plurale, che includeva anche voi, d’ufficio, a una singolare, io, io, fortissimamente io, ma anche perché la musica contemporanea, fatta del karma dell’algoritmo, cito il solo ospite del disco, Cesare Cremonini, presente con un feat insolitamente chiamato cameo nella conclusiva Paura di stare bene, titolo altrettanto evocativo che quello dell’album, dove tutto è piatto e dove tutto è uguale a se stesso, il guizzo di un cavallo da corsa, oops, citazione di un brano che Elisa ha scritto con Cremonini per il suo Amateur, di nuovo, ce lo saremmo potuti aspettare, quasi fosse un nostro diritto.

E invece niente. L’album promette più di quel che mantiene. Pochi spunti che escano dal solito piattume, appunto. Come se l’unico punto di interesse fosse appunto il far sapere, in controluce, che dietro questo lavoro c’è tanta sofferenza, forse anche una rinascita, la già citata Paura di stare bene, Ciao, un po’ Riguarda noi due i brani che spiccano, ma spiccano come un nano che superi di due o tre centimetri gli altri nani in fila, poi vai a capire perché mai i nani dovrebbero stare in fila, ripeto, ho passato una notte di m***a, non è colpa mia se sono a pezzi, del resto io mica ci ho scritto su un disco e un film, ho scritto un pezzo di neanche millecinquecento parole, in un impeto di minimalismo che meriterebbe un paragone con Raymond Carver e il suo tagliare fino all’osso.

Prendete il brano Dischi rotti, ecco, se volete farvi un’idea di quel che sarebbe potuto essere e non è. Un pop scialbo dove avremmo voluto sentire un graffio, vedere al limite una cicatrice, non perché siamo ballardianamente ossessionati dalle cicatrici, questa è una autocitazione di una mia vecchia recensione del brano che Elisa ha fatto con De Gregori, i fan ben lo ricorderanno, ma perché se questo lasci intuire e poi ci fai sentire F.O.M.O. I e F.O.M.O. II, nella conferenza ha detto che sono canzoni che parlano di ferite collettive che sanguinano sangue e non oro, Dio mio, dando a quelle canzoni un peso specifico, in potenza, che in atto assolutamente non hanno, se queste sono le sue canzoni impegnate viva la superficialità, ecco, se fai tutto questo, forse, te le sei andate a cercare.

Certo lanciare un disco che parla, di sfuggita, di violenze subite, quel “paio di abusi” citato nel brano di chiusura, il 25 novembre è cosa buona e giusta, per la narrazione ostile di questi tempi cupi e fascisti, meno per quel che riguarda un ritorno che sembra più fumo che arrosto.

Il film di Elisa al cinema

Il film, non che mi immaginassi un quarto colore nella trilogia di Kieslowski, per altro cannando in quel caso l’idea di spostare su quello il mio colpo alla figura, l’ho visto in streaming, e si è rivelato come una delle opere più pretenziose che mi siano capitate sotto gli occhi da anni, con Elisa che parla con voce contrita, alternando scene di lei, prevalentemente in acqua, a video che accompagnano le canzoni. Una sorta di viaggio intorno alla sua ricostruzione, dove però il risultato finale è quello di rendere banale qualcosa che suppongo in realtà abbia un peso specifico, almeno personale.

O meglio, il film è il giusto contraltare del disco, stesso livello di aspettative deluse, solo molto più palloso, a tratti imbarazzante, con per di più la pretesa di farci scambiare lei che parla mentre ha una pila di tronchi tagliati alle spalle o si immerge nel mare, per qualcosa di metaforicamente potente, o lei che si tira su il sorriso fingendo che ci siano fili agganciati alle labbra, o di dare le carte con un mazzo inesistente, come qualcosa di originale, ma solo di chiacchiere vacue si tratta, o così sembra.

Diciamo che se proprio devo vedere la storia di qualcuno con un passato importante che nel presente sembra impercettibile mi guardo Crazy Heart con Jeff Bridges, almeno posso contare su un attore clamorosamente bravo, che non deve fare inutili passi di danza (Sia, evidentemente scippata a man bassa, quasi a livello di plagio, ha dimostrato che se non si sa ballare basta affidarsi a chi lo sa fare, Maddie Ziegler, anche un cieco noterebbe le differenze tra originale e copia) o finti filmini in Super8 per simulare l’alto, e può evitare anche di farsi lavare da tizi vestiti come Giovanni Battista, c’è anche questa scena, per parlare di purificazione.

Durante la conferenza stampa Elisa ci ha detto che danza da ancora prima di cantare, e di averlo sempre fatto in privato, e ci ha spiegato che la psicoterapia che ha intrapreso negli ultimi tempi l’ha spinta a rendere questo suo danzare privato qualcosa di pubblico, lungi quindi da me star qui a dire che forse era meglio se questo SHIFT, parole sue, non fosse mai avvenuto.

Sono un uomo di una certa età, l’ho dichiarato in maniera esplicita anche in questo pezzo, ma se dovessi definire quello che ho visto, i filmini, le parole recitate stopposamente, i balletti tra il sensuale, Dio mio, e il tormentato, non potrei che evocare il concetto di cringe. Il fatto che nello scegliere un titolo Elisa si sia sentita di poter dire che è lei l’opera, confesso, mi mette a disagio, perché spesso il lettore distratto è portato a pensare che se un critico critica un’opera lo fa perché odia l’artista, motivo per cui, se poi si trova in seguito a scrivere bene di un’altra opera si sente dire “hai cambiato idea”, come se il giudizio non fosse sull’opera ma su chi l’ha creata, ma stavolta, temo, ha fatto tutto lei.

Elisa, se davvero sei questo film, esci da quel corpo, mi viene da dire. Viene anche da pensare, ma non hai una amica, un parente, qualcuno che possa fermarti prima di esporti con una roba del genere? Poi vedi che la seguono a livello di management i tipi di Double Trouble e ti dici che no, Elisa non ce l’ha una amica, un parente.

Dunque, dovessi riassumere il tutto in una sola parola, direi: peccato. E lo dico a malincuore, perché proprio come un serial killer che faccia di tutto per essere fermato, quelle scritte rosse sullo specchio “Fermatemi” dicono molto, avevo deciso di non stroncare più nessuno, e invece, eccomi qui.

Dovessi riassumere il tutto in una immagine, citerei un qualche film di fantascienza, nel quale all’ennesimo tentativo di viaggio nello spazio, nella capsula dove ci si sarebbe aspettati di vedere la pecorella sparita pochi istanti prima in una capsula gemella a pochi metri di distanza, compare sì un simpatico animaletto, ma con le zampe al posto delle orecchie, gli occhi sul dorso e comunque tutto al posto sbagliato. Oppure in un paio di palle crepate, a voi decidere se pensarle con dei fili dorati a tentare di tenerle ancora assieme.

Peccato, appunto, ma mortale.