Per molti di quelli che guardano al mondo della musica, dall’esterno e dall’interno, oggi come oggi si può serenamente parlare di influencer, di content creator musicali. Non è giornalismo, e non è neanche critica, è un riassunto simpatico, a volte, fatto da qualcuno che non sa esattamente di cosa sta parlando. Sempre più spesso, discografiche, uffici stampa e artisti stessi guardano a quei numeri, quelli dei content creator e influencer, come se lì fosse la soluzione per sconfiggere quella paura di scomparire che li attanaglia.

Facciamo un po’ di chiarezza.

Leggi anche Chicco della Terza C e soci che attaccano Tosca, benvenuti nel Metaverso

No, scherzavo, chiunque abbia mai letto un mio pezzo, io li chiamo così, voi se volete chiamateli pure articoli, ben sa come io non ami essere troppo chiaro. Anzi, ami proprio non essere chiaro, mescolare le carte, giocare con le parole, per certi versi addentrarmi nel territorio proprio di chi fa letteratura, riportando poi il discorso lì dove il titolo in effetti lasciava immaginare si sarebbe prima o poi arrivati. Ti occupi di SEO e lavori con me, c***i tuoi?

Un modo, il mio, non solo per non sprofondare nella noia nel momento in cui scrivo, nel corso della mia carriera, consideravo tempo fa, ho scritto abbastanza parole da poterci fare almeno due o tre giri del mondo, scritte una dietro l’altra, in un corpo neanche troppo grande, miliardi e miliardi di parole, tra libri, pezzi, testi per teatro, tv, radio o quel che è, figuriamoci se scrivere non rischi sempre di venirmi a noia, e se mi annoio io, sappiatelo, per quanto sia di mestiere, vi annoiereste anche voi, funziona così, non solo un modo per non sprofondare nella noia, quindi, ma anche per provare a navigare in direzione ostinata e contraria, oggi che tutto sembra volgere alla superficiale semplicità io punto alla complessità, spero con qualcosa di profondo sotto la superficie.

Quindi farò chiarezza, certo, ma un po’ alla volta, mica tutto subito, dove andrò a finire ve l’ho detto nel titolo, se vi incuriosisce non avete altra scelta che venire a spasso con me.

Content creator musicali: quando l’intrattenimento sostituisce l’approfondimento

Mi piace il massimalismo, e odio la sintesi, credo sia evidente. Però, quel mio dire “facciamo un po’ di chiarezza” sta lì per un motivo preciso, e il motivo preciso è che mi par di capire che per molti di quelli che guardano al mondo della musica, dall’esterno, leggi alla voce pubblico, e dall’interno, leggi alla voce discografici, artisti, uffici stampa, addetti ai lavori, oggi come oggi si può serenamente parlare di un influencer, di un content creator, insomma di qualcuno non tanto che se ne stia lì a fare contenuti per il web, anche questo che state leggendo è un contenuto per il web, scritto da uno che fa anche video intervista, chiamandole poi, alla moda, podcast, figuriamoci, ma di chi fa solo contenuti per il web che non siano di approfondimento, ma di intrattenimento, influencer e content creator, appunto, non credo sia necessario star qui a fare nomi e cognomi, li conoscete già.

Come l’AI Overview, anche i content creator musicali saltano la fonte

Funziona un po’ come con l’Intelligenza Artificiale, a dirla tutta, e chi scrive è assai incuriosito, in realtà, molto più che intimorito, dallo scoprire dove questa presenza massiccia di Intelligenza Artificiale ci andrà a portare. In pratica tu sei lì che vuoi capire qualcosa riguardo un determinato argomento e chiedi a una Intelligenza Artificiale, anche quando invece pensi di chiederlo magari a un motore di ricerca, perché l’Intelligenza Artificiale ti sta sul culo per paura che ti rubi il lavoro. Chiedi a Google, ecco, e ti risponde Gemini, con una risposta sommaria, che fa riferimento, forse a qualche link, molto piccolo e messo poco in rilievo. Non ti accontenti? Glielo dici, e lei/lui, l’Intelligenza Artificiale approfondisce quel poco che basta ad appagare la tua sete di sapere, sempre indicando qualche sparuta fonte, ma in modo impercettibile. A questo punto ti accontenti.

Un tempo, ce l’ha ben spiegato Aranzulla, quello che fino a ieri era il guru nel risolvere qualsiasi problema concernente l’informatica o comunque certa tecnologia, chiedevi a un motore di ricerca, magari sempre a Google, e Google ti diceva di andare a leggerti un papirone scritto da Aranzulla, il quale con il traffico e gli sponsor è diventato ricco, spiegandoci tutto quel che ci serviva passo passo. Oggi AI Overview ci dice tutto, anche se approssimativamente, a volte anche inventandosi le risposte, bypassando comunque la fonte.

Come parlano i content creator musicali: in video e di fretta

I content creator o influencer fanno quasi sempre così, e già se fanno così è tutto grasso che cola (se non capite che significa andatelo a chiedere a Gemini o ChatGPT). Parlano in video, di fretta, attingendo dalle fonti che quello di cui loro parlano hanno approfondito, scrivendoci su, e scrivendoci su dopo aver studiato e approfondito, mettendo in campo competenze ed esperienze, in pratica il loro sapere. Questi ultimi parlano un linguaggio agile, smart, spesso sbrigativo e poco consono all’argomento trattato, ma lo fanno coi tempi e le facce giuste. Non sanno spesso di cosa parlano, se non per averne letto fugacemente qualcosa, ma tanto su un reel di qualche minuto, spesso anche meno, non serve sapere. Dovessero trovarsi a un faccia a faccia con chi quei contenuti li ha creati davvero, a monte, rovinerebbero fragorosamente, ma non succede mai. Macinano numeri, perché oggi la comunicazione è frammentaria, ben lo sappiamo, vedere viene prima di leggere, anzi, spesso viene al posto di leggere, saper quei tempi e quei ritmi lì è la competenza più richiesta, a parte l’essere giovani.

Così, in pratica, avviene come con i motori di ricerca, invece che andare a leggere sul sito che ha trovato magari la risoluzione a un vostro problema o a un vostro quesito, vi fermate in superficie, dando per buono quello che vi viene detto, che magari a sommi capi è anche buono, ma non è mai farina del sacco dove state pescando. E se anche lo è, attenzione, non voglio fare di tutta l’erba un fascio, se pensate che io stia abusando di vecchi modi di dire, sì, avete colto nel segno, appunto, volevo essere vintage, e se anche lo è, non lo è del tutto, perché vi siete fermati in superficie, senza per altro che nessuno vi abbia indicato la fonte.

Non è giornalismo: finti sold out ed Eldorado dello streaming

Non è giornalismo, chi scrive fa vanto di non essere mai stato giornalista, pur scrivendo per magazine e quotidiani da trent’anni quasi, per scelta ideologica e avversione all’idea degli albi professionali, e non è neanche critica, è un riassunto simpatico, a volte, fatto da qualcuno che non sa esattamente di cosa sta parlando. Vedete tizio che vi parla dei finti sold out, bene, c’è qualcuno, io, che ne ha scritto per primo, dieci anni fa, e che ha studiato per scriverne.

Sentite un altro che parla di come l’Eldorado dello streaming sia in realtà una menzogna, come quei finti paesi dei vecchi film ambientati nel far west, c’è lo sceriffo che affronta il bandito nella main street, ma dietro le facciate del saloon, dell’ufficio postale, dell’albergo a ore, non c’è in realtà niente, solo facciate. Il che, intendiamoci, rispecchia perfettamente l’oggi, rara coincidenza tra comunicazione e quotidianità, tutto è frammentato, evaporato, quindi i pochi secondi che dedichiamo a qualsiasi argomento, scrollando, possono anche essere sufficienti a sapere il pochissimo che ci serve, ma è bene si sappia che quel pochissimo è stato scippato da qualcun altro, di cui non si dice il nome e il cognome, il titolo, non se ne indica il link.

Discografici e uffici stampa corrono dietro ai content creator musicali

Dico questo perché, sempre più spesso, discografiche, uffici stampa e artisti stessi guardano a quei numeri, quelli dei content creator e influencer, come se lì fosse la soluzione per sconfiggere quella paura di scomparire che li attanaglia, se Tizio o Caio parlerà di me ci sarò ancora. Per cui è a quei contenuti che viene dato spazio, a discapito di chi approfondisce o approfondirebbe. Si pensa al qui e ora, invece che al domani, per altro, perché di quei contenuti non resterà traccia, già tra qualche ora. Il tutto porta, troppo spesso, al fatto che chi approfondisce smette di farlo, o per provare a inseguire quel linguaggio frammentato e smart, o perché l’assenza di numeri porta alla chiusura di testate, di siti, si passa a fare altro.

Intelligenza Artificiale e comunicati copia e incolla

Del resto, se anche chi scrive tende ormai alla sintesi, poche righe che non richiedano troppa attenzione, facile intuire come presto proprio l’AI potrà sostituirlo. Però, attenzione, se l’Intelligenza Artificiale non avesse chi andare a scippare, la matrice dalla quale copiare e trarre le sommarie conoscenze che poi ci spiattella, non potrà far altro che inventarsele, o, nel caso in questione, ricopiare pedissequamente i comunicati stampa. Sì, quando avete l’impressione che molti riportino la stessa notiziola è perché molti riportano la stessa notiziola, usando la funzione copia/incolla, perché ormai gli articoli vengono pagati una miseria e tocca scriverne millemila per campare.

Giornalismo e critica contro i content creator musicali: la via dell’analogico

Chi scrive, ne avete appena avuto contezza, non è così interessato a seguire certe mode. Certo, faccio video interviste, gigioneggio, ma scrivo cose lunghissime, frastagliate, difficilmente riassumibili, con uno stile piuttosto preciso, il mio. Lo faccio perché ho uno storico alle spalle, una bibliografia importante, una faccia che ormai è in qualche modo nota. Sono un panda? Può essere, e per questo sono indubbiamente avvantaggiato rispetto a chi, oggi, volesse proseguire la via del giornalismo o della critica musicale.

Scrivo questo perché rosico per questa invasione? Ma figuriamoci, sono ancora qui a cinquantasette anni, uomo libero che, come nel famoso finto spot della Casa delle Libertà ideato da Corrado Guzzanti ormai una vita fa, piscia dove vuole al motto “facciamo un po’ il c***o che ci pare”, e se non capite di cosa sto parlando chiedetelo a Gemini.

Seguo la via dell’analogico, che in questo preciso contesto equivale a scrivere come scrivo, pretendendo quel tempo e capacità di comprensione che ovviamente non sarebbe richiesto da una diretta Twitch o da un reel, figuratevi che a breve uscirà, credo per la prima volta al mondo, una recensione di un disco appena uscito, rilevante, direttamente sotto forma di libro edito da una casa editrice, più analogico di così, ma mi premeva sottolineare l’ovvio, che però, visto i tempi in cui viviamo, così ovvio non è: quello è intrattenimento vacuo, scopiazzato da altrove.

Senza Aranzulla da razziare col c***o che Gemini ci direbbe come ripristinare la rete quando il PC non rileva nessun wi-fi, come senza Wikipedia non sapreste affatto il 99% delle storie di dischi famosi che vi viene propinata con bella voce, ma senza che poi ci sia una reale conoscenza della materia, e Wikipedia pure saccheggia gli approfondimenti di chi li ha fatti, come in un loop.

Poi, sia chiaro, ognuno fa quel che vuole, basta lo sappia, c’è chi ama mangiare m***a, ma almeno la mangia sapendo che è m***a, non pensando sia cioccolata.

Illustrazione generata con l’AI