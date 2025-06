Federico Zampaglione denuncia i finti sold out: “Così distruggono artisti e carriere”

“Solletica l’ego di qualcuno, meglio se ingenuo o megalomane, e poi… mangiaci sopra a vita”. Così scriveva qualche giorno fa Federico Zampaglione, voce e penna dei Tiromancino, in un lungo post su Facebook che ha riportato al centro della conversazione uno dei grandi non detti della musica dal vivo: i finti sold out.

Ne avevamo parlato anche noi, mesi fa, in un articolo tra il satirico e il documentato, elencando casi concreti di sconti oltre il 60% su biglietti di concerti annunciati come trionfi. Se ve lo siete perso, lo trovate qui.

Andiamo a scoprire cosa ha scritto Federico Zampaglione, parole che trovano poi conferma nella lucidissima, ne parleremo presto, inchiesta di Selvaggia Lucarelli.