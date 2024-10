Il grande bluff dei live sold out? Sconti, convenzioni e concerti pieni davvero?

Sconti ai concerti: tra omaggi e convenzioni, chi fa davvero sold out?

Da quando sono in pensione ho più tempo per guardare i social e qualche giorno fa mi sono imbattuta in un post del direttore sui concerti negli stadi.

Pare che, negli ultimi anni, qualche medico prescriva ai cantanti l’obbligo di fare un concerto a San Siro o altro stadio per motivi di salute. Altrimenti non si spiega tale penuria di concerti al Meazza.

Forse la proprietà sta cercando di mettere a reddito codesto impianto cittadino in vista della dipartita da codesto stadio delle due squadre cittadine verso altri lidi. Impianto che in estate, per colpa della pausa del campionato di calcio, è inutilizzato. Però, dal punto di vista artistico, questa scelta non me lo spiego molto bene.

Che poi questo provoca un effetto domino o un’escalation al contrario. Un circolo vizioso: persino il mio cane non si insegue più la coda, conscio che è la sua e non la raggiungerà mai!

Perché se il cantante medio fa San Siro, quello piccolo si ritrova al Forum e quello piccolo piccolo va al Fabrique che deve chiamare tutti i parenti e amici pure virtuali per dare una parvenza di “pieno” al locale.

Al pub sotto casa a cantare non ci va più nessuno, nemmeno lo sconosciuto a fare il karaoke.

Gli escamotage classici, per avere un effetto ottico di sala piena, erano chiudere il terzo anello dello stadio, il settore alto del Forum, mettere un telone nero a metà sala del Fabrique e il palco sull’altro lato all’Alcatraz.

Ma a volte non basta lo stesso e allora arrivano pure i biglietti scontati.

Da qualche tempo i miei amici lavoratori mi mandano gli screenshot di un noto portale di convenzioni aziendali che spesso offre ai “convenzionati” biglietti per i concerti. Scontati.

Non sto parlando di sconti del 20/30%, perché questi è palese che siano una sorta di benefit dato a chi ha accesso a tale piattaforma. Parlo di sconti che arrivano e vanno oltre il 50% per arrivare fino a quasi il 70%.

Negli ultimi mesi ne ho raccolti un po’, lasciando volutamente fuori i 28 che ho censito e che offrono sconti fino al 40%.

