Videointervista a Zucchero il 9 e 10 giugno due grandi show alla RCF Arena: “Saranno gli unici live in Italia del 2023”

Zucchero live 2023. Il cantautore è pronto a tornare con C’è il diavolo in R.E., un doppio appuntamento alla RCF Arena di Reggio Emilia, la sua città.

Proprio questi due live inaugureranno la nuova veste della RCF Arena, ex Campovolo: 35.000 sedute per ogni show, un numero che porta la location a diventare la più grande Arena in Europa con posti a sedere, realizzata ad hoc con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

Zucchero live 2023

Dopo 10 lunghi anni di concerti sold out in tutto il mondo, innumerevoli dischi di platino e oro, prestigiose collaborazioni con star internazionali, Zucchero sarà impegnato a recuperare date saltate a causa dell’emergenza sanitaria in tutto il mondo. Per questo i due appuntamenti del 9 e 10 giugno 2023, saranno le uniche date italiane con cui il cantautore festeggerà quarant’anni di carriera con le sue hit più celebri.

Tra l’altro, in omaggio a uno dei suoi brani più noti, le sedute della RCF Arena saranno disposte a forma di diamante.

I biglietti per i due live show, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita da venerdì 18 novembre.







E le sorprese non finisono qui: durante la grande festa di Zucchero il boulevard della RCF Arena sarà allestito in modo speciale. Tutti potranno vivere un’esperienza unica all’interno del “mondo di Zucchero”, ripercorrendo la sua carriera con mostre fotografiche e memorabilia, attività legate al mondo e alla storia di Sugar e al suo rapporto con tutte le nazioni che ha toccato con i suoi live in 40 anni di carriera.

Tutto arricchito con vari punti di ristoro a tema.

Dal 15 dicembre, inoltre, saranno disponibili qui e qui le informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all’area concerto. Verranno anche messi a disposizione dei treni speciali a/r Milano-Reggio Emilia e a/r Roma-Reggio Emilia e servizi autobus a/r da tutta Italia per raggiungere l’RCF Arena (info, orari e tariffe consultabili dal 15 dicembre).

Esaurite le informazioni tecniche ecco alcune curiosità, anche sull’album Discover, che il cantautore ci ha svelato in una video intervista in cui risponde alle domande di Monica Landro. Buona visione!

https://youtu.be/iqVxL_G65jQ