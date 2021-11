Zucchero racconta “Discover”, il suo primo album di cover

Esce venerdì 19 novembre Discover, il primo album di cover della carriera di Zucchero.

Il progetto esce in digitale, in Cd, in vinile e, per entrambe le versioni fisiche, anche in una versione box contenente cinque canzoni aggiuntive.

Zucchero Discover

Ecco come Zucchero “Sugar” Fornaciari racconta questo nuovo progetto discografico:

“DISCOVER” è un disco mio anche se le canzoni che contiene non sono state scritte da me. Io, con rispetto, le ho spogliate e rivestite secondo la mia personalità e sensibilità.

Una cover per me ha senso se viene personalizzata a tal punto da sembrare una tua canzone. Era da molto tempo che pensavo ad un album di cover e se ci ho messo molto è perché le tracce che trovate qui sono l’ultima scrematura di una selezione che inizialmente comprendeva circa 500 tra le canzoni che ho amato di più nella mia vita. I brani che ho scelto rappresentano esattamente quel che sono io e le mie due anime in musica: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici (roots) afroamericane. ‘Amore adesso’ di Michael Stipe/Aaron Dessner e ‘Canta la vita’ di Bono, invece, non sono mai state pubblicate su disco dagli autori, ma dopo averle ascoltate casualmente in rete durante la fase più acuta della pandemia, me ne sono innamorato e ho chiesto ai miei amici il permesso di adattarne il testo in italiano. Ingioia (Enjoy)

Discover è un progetto ideato da Zucchero, prodotto e arrangiato da Zucchero insieme a Max Marcolini, missato da Manny Marroquin e masterizzato da Michelle Mancini, Demifugue Mastering presso Larrabee Studios (North Hollywood, CA).











TRACKLIST

Amore adesso (No time for love like now)

(Michael Stipe – Aaron Brooking Dessner / Michael Stipe – Aaron Brooking Dessner – Zucchero) Canta la vita (Let your love be known) bvs di BONO

(Paul David Hewson / Paul David Hewson – Zucchero) The scientist

(William Champion – Jonathan Buckland – Christopher Martin – Guy Berryman) Wicked game

(Chris Isaak) Luce (tramonti a nord est) feat ELISA

(Elisa Toffoli / Zucchero – Elisa Toffoli) Follow you follow me

(Tony Banks – Philip Collins – Michael Rutherford) Natural Blues feat MAHMOOD

(Richard Melville Hall – Vera Hall – Alan Lomax) Fiore di maggio

(Fabio Concato) Human

(Rory Graham – Jamie Hartman – Nick Monson)

Con te partirò

(Francesco Sartori / Lucio Quarantotto) High flyin’ bird

(Billy Edd Wheeler) Ho visto Nina volare feat FABRIZIO DE ANDRÉ

(Fabrizio De André – Ivano Fossati) Lost boys calling

(Ennio Morricone – Roger Waters)

Nella versione Box, sia in cd che in vinile, si aggiungono le seguenti tracce:

Old town road

(Montero Hill – Trent Reznor – Atticus Ross – Kiowa Roukema) Motherless child

(Robert Hicks) Lotus flower con Hotei

(Tomoyasu Hotei – Zucchero) Silent night

(Franz Gruber/Angelo Meli, Luigi Picchi, testo aggiuntivo di Zucchero) Everybody’s got to learn sometime con Ben Zucker

(James Warren)

Foto di Daniele Barraco