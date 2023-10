X Factor 2023 videointerviste: Animaux Formidables e Il Solito Dandy volevano scappare dalle audition, Angelica inizia a volersi bene

X Factor 2023 videointerviste: in occasione della conferenza stampa del 24 Ottobre abbiamo avuto l’opportunità di intervistare brevemente i dodici concorrenti.

Squadra Fedez: Maria Tomba – Sarafine – Asia

Squadra Ambra: Angelica – Gaetano De Caro – Matteo Alieno

Squadra Morgan: Selmi – Animaux Formidables – Sickteens

Squadra Dargen D’Amico: Settembre – Stunt Pilots – Il Solito Dandy

Abbiamo fatto tre domande per riuscire a mettere a fuoco il loro percorso:

Cosa ti ha spinto ad iscriverti ad X Factor e se hai un aneddoto rispetto la tua partecipazione

e se hai un aneddoto rispetto la tua partecipazione Qual è secondo te una caratteristica del tuo/della tua giudice?

Anticipazioni sul live di giovedì

I dodici racconti confermano l’entusiasmo e la voglia di ognuno di loro di coronare un sogno: poter lavorare in modo professionale nel mondo della musica. Chi ha intrapreso il percorso di X Factor 2023 l’ha fatto per caso, programmandolo e lavorandoci per un anno, spinta dalla migliore amica… mentre i giudici si confermano con le loro caratteristiche principali Ambra empatica, Fedez onesto e sincero, Dargen D’Amico ironico ma sul pezzo e Morgan imprevedibile. Infine il primo live promette bene dal racconto dei ragazzi… chissà cosa si sono inventati per questa puntata apertura di stagione.