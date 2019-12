X Factor 2019: le videointerviste ai protagonisti dopo la finale

X Factor 2019. La tredicesima edizione di X Factor si è conclusa con la vittoria di Sofia Tornambene davanti ai Booda, ai La Sierra e a Davide Rossi, in una serata entusiasmante e allo stesso tempo divertente, in cui Robbie Williams e Ultimo sono stati in grado di arricchire emotivamente uno show unico nel suo genere (Qui il nostro articolo).

La finale di X Factor ha totalizzato su Sky Uno e Tv8 1’458’000 spettatori, pari al 6,6% di share.

Si è svolta nella sede di Sky, in una Milano imbiancata dalla neve, la conferenza stampa dei 4 finalisti, con una particolare attenzione alla vincitrice Sofia Tornambene.

SOFIA TORNAMBENE – LA VINCITRICE DI X FACTOR 2019

“Prima ero una ragazzina che cantava come tanti altri che cercava di esaudire i suoi sogni. Mi ricordo quando ho fatto i casting sotto la pioggia. Ogni giorno faceva crescere in me la voglia di diventare un’artista al 100%. La musica ora è la mia vita. L’ultima settimana per me la gara era sparita. Volevo solo divertirmi. Ce la siamo goduta al massimo. Con Sfera abbiamo festeggiato! Mi hanno fatto aprire e bere lo champagne, ma non mi piacciono gli alcolici. Non ero abituato a tutta la gente che chiede le foto. Essendo stata due mesi nel loft non mi immaginavo cosi tanto calore e affetto. Il rapporto con Sfera è cresciuto sempre di più. Prima avevo paura di esprimermi anche con lui. Mi ha lasciato tranquilla, ma ha delineato un percorso. Senza di lui non sarei mai arrivata qui! Un’artista alla quale mi ispiro è Billie Eilish, ma io sono semplicemente me stessa. Cerco di trasmettere la mia passione agli altri.”

BOODA

“Anche per noi la finale è stata una festa. L’accesso al Forum è il pass per il divertimento. Questo per noi è un nuovo inizio. Non sappiamo cosa ci aspetta ora! Ma vogliamo suonare il più possibile. Il momento più bello? Sicuramente la finale! Ci siamo divertiti!”

X FACTOR 2019: LA SIERRA

“Non abbiamo dormito. Ora torneremo a casa contenti del nostro percorso. Abbiamo tanta musica da condividere. Durante il percorso abbiamo mantenuto la nostra identità. Siamo cresciuti e ciò si è percepito.

Samuel? E’ un consiglio vivente. Ha tanta esperienza e si vede.”

DAVIDE ROSSI