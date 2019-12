Si terrà al Memo Restaurant Music Club di Milano sabato 7 dicembre il concerto degli Urban Strangers, il duo che nel 2015 conquistò la seconda posizione alla nona edizione di X Factor (Qui il nostro articolo). Li abbiamo incontrati per parlare del live e fare il punto della situazione a un anno dall’uscita del loro primo album in italiano Us.

Al momento i ragazzi si stanno preparando alla data del Memo esercitandosi riprendendo in mano anche il repertorio dei brani meno recenti.

Durante la serata gli Urban Strangers presenteranno per la prima volta dal vivo il brano Teoria, che prossimamente sarà pubblicato anche come singolo. Un brano che il duo considera come un punto di rottura verso tutto ciò che è stato fatto in passato. Un pezzo che racconta il loro rapporto con la musica, ma anche ciò che li lega al pubblico e indica una nuova modalità di vedere e interpretare l’arte.

Teoria è cantato in italiano, fatto che determina, quindi, una conferma del percorso intrapreso con Us. Una strada che in molti hanno apprezzato, ma che ha creato scontento in alcuni fans che vorrebbero il ritorno alla lingua inglese.

“In questi 4 anni siamo cresciuti molto anche singolarmente. Siamo due pensieri diversi che cercano di unirsi.”

Queste le parole di Alessio e Gennaro per descrivere un cambiamento nell’approccio artistico e una presa di coscienza nei confronti di un progetto musicale che ha bisogno di tempo per essere totalmente compreso, ma che ha tutte le caratteristiche per poter emergere.

VIDEOINTERVISTA AGLI URBAN STRANGERS

Gli Urban Strangers sono passati a trovarci nell’Ami Room di Milano. Ecco la videointervista con cui ripercorrono il percorso musicale e danno l’appuntamento per il 7 dicembre al Memo Restaurant Music Club di Milano.

Il prezzo di Vendita del biglietto comprensivo della prima consumazione è di € 15.00. Per prenotarsi si può chiamare lo 02 5401 9856 o inviare una mail a info@memorestaurant.com.

Gli Hashtag ufficiale dell’evento sono #UrbanMilano e #UrbanMemo071219

Foto dai Social degli Urban Strangers