Si è conclusa il 14 dicembre al Monk di Roma la tournée 2019 dell’eclettico cantautore Scarda. Un atteso ritorno dal vivo in 8 date nei club che ha preceduto un periodo di riflessione e composizione che permetterà all’artista di chiudersi in studio nel 2020 per lavorare a un nuovo album.

Il Finetormentone Tour di Scarda ha messo in risalto tutte le principali caratteristiche musicali e artistiche del cantautore che ha chiuso un ciclo iniziato con la pubblicazione dell’album Tormentone avvenuta nel 2018. Un progetto caratterizzato da ritornelli semplici e parole schiette con un sound delicato, ma allo stesso tempo graffiante, messo in risalto da una voce roca qui affiancata da arpeggi, accordi e ritmi limpidi che ricordano la migliore tradizione del cantautorato italiano.

In realtà il Finetormentone Tour ha avuto un’appendice a Vibo Valentia. Scarda, infatti, si è esibito nella sua città in Piazza Municipio, in un concerto gratuito offerto dall’Amministrazione Comunale.

“Suonare nella mia città è un bel modo di iniziare l’anno… e di finire davvero un tour.”

Queste le parole di Scarda affidate ai Social, che seguono quelle postate dopo la data del Monk di Roma:

“Si chiude un tour pieno di emozioni e di fatica. A me non piace parlare, rivendicare troppo le cose, però oggi una cosa la dico: se si considerano i mezzi che c’erano a disposizione quest’anno é stato miracoloso, non ci sono state spinte particolari, qualsiasi risultato é stato conquistato con grande fatica e tanta resilienza. Se si cresce a piccoli passi qui non é solo perché lo si vuole ma anche perché nessuno finora ha offerto un’alternativa più più facile. Dall’altra parte nessuno si é tirato indietro, nessuno si é risparmiato, né io, né i musicisti che mi accompagnano, ne @biancadischi . Qui ci si impegna tutti. Per questo, ciò che auguro davvero, per il futuro, a questa squadra, é di poter abbandonare il machete, di riuscire a fare tutto più comodamente, con più facilità e agiatezza, non per pigrizia, ma perché alla fine ciò che davvero vogliamo fare qui é la musica, con serenità e amore. Grazie a tutti voi che siete venuti ai concerti, avete tenuto in piedi un sogno!

Ci rivedremo.”

VIDEOINTERVISTA A SCARDA

Abbiamo incontrato Scarda a Milano poco prima della sua esibizione nel capoluogo lombardo. Ecco la nostra videointervista:

Foto di Marta Tosto