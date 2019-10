Arriverà il 18 ottobre per Sony Music il nuovo singolo di Piero Pelù Picnic all’Inferno. Un brano davvero importante che segue un filo conduttore green da sempre importante nella carriera quasi quarantennale del cantautore toscano.

Picnic all’Inferno contiene il campionamento di una parte del discorso che Greta Thumberg ha tenuto nel 2018 in Polonia a Katowice in occasione della COP24 (Qui il nostro articolo).

Si è svolta a Milano la conferenza stampa di presentazione del progetto Picnic all’Inferno, che segna il ritorno di Piero Pelù, per ora in pausa dai Litfiba in vista di un 2020 che lo vedrà protagonista di numerosi appuntamenti importanti.

In conferenza stampa Piero Pelù ha raccontato il progetto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni più importanti su Pincnic all’Inferno e sulla figura di Greta Thunberg.

“Sono sempre stato molto sensibile sulla questione ambientale. La mia è una forma di attivismo personale, instintivo, legato a una volontà di avere un impatto più vicino possibile allo zero. È giusto avere un buon rapporto con l’ambiente e con Madre Terra. Ci deve necessariamente un rapporto tra gli individui e la terra in cui si vive.

Purtroppo nel Sud del Mondo non si rendono ancora conto delle criticità, per esempio, dell’utilizzo della plastica. Di Greta mi ha colpito la determinazione. In questo brano ci sono le sue prime fasi, la sua naturalezza. E’ molto giovane e non so come il suo messaggio evolverà. Ora lei porta a un discorso di consapevolezza! Il suo discorso di Katowice per me è stato un flash.

Credo che ci sia un legame, un destino tra noi. La mia prima figlia si chiama Greta e l’ultima ha l’età della Thunberg. E’ un segnale che non potevo sottovalutare.

Il suo parlato ha una cadenza. E’ quasi rap! Ho estrapolato le frasi più importanti e le ho inserite in questo brano al quale ho lavorato con Luca Chiaravalli.

Picnic all’infermo? Suona benissimo! Qualcuno pensa che il mio può essere opportunismo? Non credo. Il mio contributo green e la mia obiezione di coscienza è nota da anni.”